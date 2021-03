Taxa de desemprego sobe para 14,2% no trimestre até janeiro, aponta IBGE

A população desocupada soma 14,3 milhões de pessoas no período. Já as ocupadas somam 86,025 milhões, no trimestre finalizado

A taxa de desemprego do País no trimestre até janeiro ficou em 14,2%, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população desocupada soma 14,3 milhões de pessoas no período. Já as ocupadas somam 86,025 milhões, no trimestre finalizado no primeiro mês do ano.

Antes da publicação oficial, o Projeções Broadcast, com 25 participantes do mercado financeiro, previa que o índice deveria vir entre 13,8% e 14,5%. A mediana se firmou em 14,1%, em linha com o resultado desta quarta. O índice é maior que a variação de 13,9% vista no trimestre encerrado em dezembro de 2020 e superior ao dado de 11,2% do trimestre finalizado em janeiro do ano passado.

De acordo com os dados do IBGE, a população desocupada teve um aumento de 19,8% no último dado divulgado na comparação com o mesmo período do ano anterior (trimestre terminado em janeiro de 2020 – novembro, dezembro e janeiro). São mais 2,4 milhões de pessoas sem ocupação. A população ocupada teve redução de 8,6% frente ao mesmo período do ano anterior (trimestre terminado em janeiro de 2020), com 8,1 milhões de pessoas a menos em postos de trabalho.

A quantidade de desalentados, que são pessoas desempregadas que não procuram mais por trabalho, aumentou 25,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior (trimestre terminado em janeiro de 2020), e ficou em 5,9 milhões de pessoas.

Estadão Conteúdo