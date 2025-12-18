Tarcísio diz que aumento no metrô e trem em SP vai acompanhar inflação

UOL/FOLHAPRESS

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que vai reajustar os preços das passagens de trem e de metrô para 2026 em São Paulo de acordo com a inflação.



O ajuste seguirá o padrão dos últimos dois anos atribuindo o próximo aumento das passagens a inflação.



O anúncio foi feito hoje durante evento no Palácio dos Bandeirantes.



O governador de São Paulo afirmou que o ajuste no preço tem por objetivo “manter a sustentabilidade financeira do sistema”. Atualmente, o valor da passagem em São Paulo é de R$ 5,20 e ainda não se sabe de quanto será o reajuste.



“Ainda vamos estudar a questão da tarifa, mas a linha que temos adotado nesses últimos dois anos é considerar a inflação do período como o grande indexador da tarifa para que possamos manter a sustentabilidade financeira do sistema”, disse Tarcísio de Freitas.



A inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 4,46%, segundo o IPCA. O acumulado de 2025 foi de 3,99%. Levando isso em consideração, a preço da passagem em São Paulo pode passar de R$ 5,20 para mais de R$ 5,40.