Superintendência do Cade aprova negócio de Itaú Unibanco e corretora Avenue

A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, ato de concentração entre o Itaú Unibanco e a Avenue Holding Cayman

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre o Itaú Unibanco e a Avenue Holding Cayman, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.

Em julho deste ano, o bancou anunciou a compra de 35% da Avenue, corretora digital de valores mobiliários focada no mercado dos Estados Unidos, por R$ 493 milhões.

O acerto é um primeiro movimento para chegar, no intervalo de dois anos, ao controle de 50,1% da companhia, avaliando a Avenue em R$ 1,2 bilhão.

A Avenue conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e, aproximadamente, R$ 6,4 bilhões sob custódia.

“Em linha com iniciativas já anunciadas, como a aquisição da Ideal Corretora e o lançamento da plataforma Íon, essa operação reforça a estratégia do Itaú Unibanco em estabelecer um ecossistema de investimentos que prioriza a satisfação do cliente, ao dispor produtos e serviços nos canais mais convenientes para cada perfil”, disse o banco em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julho.

Estadão Conteúdo