Startup ajuda o consumidor no combate à inflação

De acordo com o IBGE, o IPCA de 2021,indicador oficial da inflação no Brasil chegou a 10,06%, deixando vários especialistas preocupados

Com a inflação chegando a dois dígitos em 2021, cada vez mais faz sentido lembrar dos preços dos produtos, principalmente aqueles que são recorrentes.

Acompanhar o histórico de preços desses produtos, pode gerar um impacto positivo no orçamento doméstico, visto que, permite ao consumidor fazer sempre a melhor escolha, no exato tamanho do seu bolso.

De acordo com o IBGE, o IPCA de 2021,indicador oficial da inflação no Brasil chegou a 10,06%, deixando vários especialistas preocupados com o impacto no orçamento das famílias brasileiras.Segundo Paulo Melo, CEO da startup Pricebook!, 2022 será um ano onde a elevação dos preços terá ainda impactos significativos no bolso do consumidor.

Pricebook!, uma startup de educação financeira aplicada, desenvolveu o uma ferramenta (App) que permite, através da leitura do código de barras, que o usuário acompanhe o histórico de preços dos seus produtos de compra recorrente, como os de supermercados, para pets e ainda remédios.

O App é o único App no Brasil com esse fim, além de ser totalmente customizado e de acordo com as necessidades de cada usuário.Está disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store.