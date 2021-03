Sortudos deixam para trás R$ 300 milhões em prêmios de loteria por ano

Valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação que não foram retiradas no prazo

Laíssa Barros

São Paulo, SP

Ganhar uma bolada na loteria é o sonho de muitos brasileiros. Mas há quem tenha essa sorte e “esqueça” o dinheiro na Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, apostadores que deixam o prêmio para trás são comuns. Somente em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados.



Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação que não foram retiradas no prazo. Por lei, o apostador que vence na loteria tem até 90 dias após o sorteio para fazer a retirada dos valores. É preciso apresentar comprovante de que a aposta pertence a ele, além de documento de identificação, como o CPF.



Neste ano, um caso especial chama a atenção. É o do vencedor do prêmio da Mega-Sena da Virada. Morador da capital paulista, o sortudo ou a sortuda levou uma bolada, mas, até a noite desta segunda-feira (29), ainda não havia buscado os R$ 162,6 milhões a que tem direito.



Nos últimos cinco anos, porém, o recorde de dinheiro deixado para trás foi em 2017, com um valor bem maior, bem maior, R$ 326 milhões. Na maioria das vezes, esse montante decorre da soma de prêmios de pequeno valor que não são reclamados pelos ganhadores, diz a Caixa.



Os valores dos prêmios de todos os concursos das loterias (Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal) não resgatados pelos ganhadores após a data-limite são integralmente repassados ao Fies (Fundo de Financiamento ao Ensino Superior), que financia a educação.



E esse poderá ser o destino do prêmio da Mega da Virada 2020 se o vencedor ou vencedora não for buscá-lo até a próxima quarta-feira (31).



No último concurso da Mega da Virada, em 31 de dezembro de 2020, duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de 325,2 milhões. Além do vencedor atrasadinho de SP, o outro sortudo, de Aracaju (SE), já buscou a bolada a que tem direito.



O sortudo ou sortuda, que é da capital paulista e fez a aposta pela internet, tem até quarta-feira (31) para pegar o dinheiro ou perderá tudo. Segundo a Caixa, trata-se do maior prêmio ainda não retirado até hoje.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.



Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco. A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.



Para jogar pelo site, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.



E se eu ganhar? Se você ganhar um prêmio das Loterias, pode retirar o valor em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se ele for maior do que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.



Para jogos feitos pela internet, é possível solicitar a transferência online, via Mercado Pago, de prêmios de até R$ 1.903,98. Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante impresso da aposta, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que será gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas.



Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir. Quem jogou pela internet e for receber o prêmio em uma agência deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar “agência” como local de pagamento, imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.

