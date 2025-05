Solicitações de reembolso ao INSS passam de 1 milhão no segundo dia

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

As solicitações de reembolsos ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já passaram de 1 milhão neste segundo dia de funcionamento do sistema.



Desde quarta-feira (14), os beneficiários já podem acessar o sistema do Meu INSS ou ligar para a central 135 para identificar se tiveram descontos em seus benefícios e contestar.



No total, são 1.051.238 solicitações de reembolso, contando com os pedidos de quarta.



No processo, o cidadão diz se autorizou ou não que uma entidade ou associação sindical.

Na terça-feira (13), o INSS disparou os avisos a quem teria sofrido algum desconto, por meio do aplicativo Meu INSS. Foram 9,4 milhões de pessoas notificadas.



O número de entidades contestadas, que terão que comprovar o vínculo e autorização dos beneficiários, se manteve em 41. Caso não enviem a documentação comprobatória, terão que ressarcir os cidadãos em até 15 dias úteis.



Somente neste segundo dia, foram cerca de 578 mil novos pedidos registrados. O portal do Meu INSS, pelo app ou site, continua sendo o principal canal de solicitação utilizado pelas pessoas, correspondendo a 92,7% de todos os acessos.



O Instituto irá divulgar diariamente os balanços de solicitações e demais dados referentes às consultas à plataforma.