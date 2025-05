Gari é suspenso após pichar banca durante horário de trabalho em São Paulo

ANA BEATRIZ GARCIA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma câmera de segurança flagrou na madrugada do domingo (11) um homem vestido com o uniforme da zeladoria urbana de São Paulo pichando a porta de uma banca de jornal. Ele usava a roupa laranja fluorescente com refletores característica da categoria, além de um boné da mesma cor.



O ato aconteceu no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte, próximo ao largo do Clipper.

Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o funcionário será demitido por justa causa.



No vídeo que circula nas redes sociais, o funcionário escreve sobre uma porta de metal, mas não é possível identificar o conteúdo da pichação. Ele dá um passo para trás e parece tentar disfarçar a tinta spray, e então se aproxima do coletor de lixo verde, olha para a porta e dobra a esquina, saindo do vídeo.



Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que a empresa prestadora de serviços tomou conhecimento da filmagem na tarde de terça-feira (13) e procedeu com a suspensão das atividades do funcionário. Ainda segundo o órgão, após análise feita pelo departamento jurídico, o funcionário será demitido por justa causa.