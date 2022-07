Sob Bolsonaro, presidentes da Petrobras duram, em média, 10 meses

O governo atual só perde para as gestões de João Goulart e Fernando Collor, que não terminaram seus mandatos

A média de permanência dos presidentes da Petrobras no governo Jair Bolsonaro (PL) é a terceira pior desde a criação da estatal, em 1953. O tempo médio de duração de um executivo à frente da empresa, nos últimos três anos, é de 10 meses.

O levantamento foi feito pelos cientistas políticos e apresentadores do podcast Maldita Politicagem, Alessandro Tokumoto e Luiz Domingos, em parceria com o Observatório Social do Petróleo (OSP).