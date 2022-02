Sites de Americanas e Submarino seguem fora do ar

Na manhã desta segunda-feira, 21, usuários reclamaram por meio das redes sociais pelo fato de os serviços oferecidos pelas plataformas

Os sites das plataformas de e-commerce Americanas e Submarino estão fora do ar desde a madrugada de sábado, 19, após ter sido identificado um “acesso não autorizado”, de acordo com nota oficial das empresas encaminhada ao Estadão. As lojas virtuais fazem parte do grupo Americanas S.A.. Às 11h45, desta segunda, 21, o serviço continuava indisponível.

“A Americanas acionou prontamente seus protocolos de resposta assim que identificou acesso não autorizado. A companhia atua com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível”, diz o texto.

Na manhã desta segunda-feira, 21, usuários reclamaram por meio das redes sociais pelo fato de os serviços oferecidos pelas plataformas, como acompanhamento de entregas, não estarem disponíveis.

Ainda não há previsão para que os sites sejam restabelecidos. Embora possa haver suspeitas, ainda não há confirmação oficial sobre ataque hacker.

Também segundo a nota, as atividades nas lojas físicas “não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando.”

Estadão conteúdo