Site para consulta a dinheiro esquecido do BC será liberado nesta segunda (14)

Um novo site para consulta a dinheiro esquecido em bancos será disponibilizado nesta segunda-feira, 14. A ferramenta de procura oferecida pelo Banco Central (BC), pode ser utilizada por pessoas físicas e jurídicas.

Um outro site para consulta foi divulgado em janeiro, mas a estimativa do valor a ser devolvido (cerca de R$ 4 bi distribuídos entre 28 bilhões de pessoas) animou o público que derrubou o primeiro servidor. O BC suspendeu a checagem até que um novo endereço pudesse ser estabelecido, dessa vez mais alinhado com as expectativas.

Agora, quem quiser conferir se deve receber algo, tem de acessar o valoresareceber.bcb.gov.br e seguir os seguintes passos:

Acessar o site nesta segunda-feira (14) Usar o CPF ou CNPJ para fazer a consulta;

Se o sistema indicar que você tem um valor a ser devolvido, continue com as próximas ações:

Guarde bem a data que o sistema vai lhe informar; No dia do retorno, o login no site deve ser feito com o login geral do Gov.br, usado para todos os sites do governo. Se você não tiver um, o cadastro é gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato; Se você perder sua data de resgate, vá até o site em outro dia e o sistema vai informar uma nova data para retorno.

A transferência do dinheiro pode ser feita via pix, e a chave é informada no momento de pedir a devolução. No entanto, essa não é a única alternativa. Para quem não quiser informar uma chave pix para receber o valor, os respectivos bancos que devem fazer a transação têm de informar uma outra alternativa.

Conta Gov.br

No passo a passo para conseguir o dinheiro na conta, o BC explicita que o usuário precisa de uma conta gov.br nível prata ou ouro. A conta gov.br é única e vale para todos os logins em sites governamentais.

Ao criar seu perfil, você recebe uma medalha: bronze, sendo possível subir para prata ou ouro.

O nível mais baixo indica que sua conta não teve a segurança verificada, ou seja, apenas autenticações simples (como o informe de dados de documentos) foram feitas.

Sendo assim, para subir de nível, é necessária uma confirmação de identidade por meio de qualquer um dos processos indicados na plataforma do gov.br. Para subir para prata, por exemplo, é necessária a autenticação por reconhecimento facial.

O BC adota essa estratégia para evitar fraudes.

Golpes

Recentemente, a novidade da consulta foi aliada de muitos estelionatários em golpes por todo o país. Para se proteger, o BC indica algumas precauções:

