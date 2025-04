Sheinbaum chama Brasil de ‘potência’ e diz querer país como parceiro no segmento aeroespacial

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou nesta quinta-feira, 24, o Brasil como uma potência na indústria de aeronaves e afirmou querer o País como parceiro estratégico no setor aeroespacial.

“Quando Marcelo Ebrard foi chanceler no governo de López Obrador, firmamos um acordo com diferentes países da América Latina para a criação de uma agência regional. Agora queremos convidar o Brasil para fazer parte da nossa indústria aeroespacial, que na época não participou, porque é uma potência no setor de aeronaves”, declarou durante a coletiva Mañanera del Pueblo.

A fala de Sheinbaum ocorre no mesmo momento em que a Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, oficializou sua adesão à Federação da Indústria Aeroespacial do México (Femia), durante a feira Famex 2025. A filiação reforça o interesse mútuo em ampliar a cooperação tecnológica e industrial entre os dois países.

Com mais de 40 anos de atuação no mercado mexicano e uma frota superior a 100 aeronaves em operação no país, a Embraer se posiciona como peça-chave para impulsionar a presença brasileira na indústria aeroespacial latino-americana.

Segundo a presidente da Femia, Luis Lizcano, a entrada da empresa no grupo representa “importantes oportunidades de colaboração no desenvolvimento do setor no México”.