Setor de Turismo e Eventos faz manifesto por reforma tributária justa

Desde domingo (2), líderes da Câmara estão se reunindo para definir a pauta econômica, que é uma prioridade para o governo Lula. A expectativa é de que a reforma tributária seja votada nessa sexta-feira (7), e por isso, o Setor de Turismo e Eventos criou um manifesto em prol de uma reforma tributária justa.

De acordo com o texto, a proposta da reforma tributária é de que o país adote um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), em linha com a média mundial, o que torna a economia mais moderna.

Porém, o que alega o setor de Turismo e Eventos é que eles são responsáveis por 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com R$ 1.041 trilhão de receita bruta. Além disso, o setor é um dos que mais emprega e, de acordo com eles, tudo com um baixo impacto ambiental, promovendo cultura e patrimônio e apoiando a preservação.

Com a aprovação do texto, a pasta teme que a carga tributária do setor de Turismo aumento muito, inviabilizando a competitividade internacional do Brasil no setor.

É previsto um aumento de alíquota de 8,65% para 25%, o que representa um aumento de custo de 153%, segundo dados da CNC.

Como efeito de comparação, o manifesto trouxe números de países que enxergam o Turismo como atividade central para o desenvolvimento, como a França, Espanha, Itália, Inglaterra, México e Tailândia, onde a alíquota do IVA é reduzida para as atividades turísticas.

Para completar, o manifesto diz que é “impossível para o setor privado ser competitivo no cenário internacional, fortalecer o desenvolvimento do turismo nacional, atrair turistas internacionais e investidores e fomentar o setor de eventos com o triplo de carga tributária”.

Leia o manifesto pela reforma tributária justa feito pelo setor de Turismo e Eventos:

