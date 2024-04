Selic no fim de 2024 fica estável, em 9,50%, diz Focus; mercado eleva projeção para 2026

A mediana do mercado para a taxa Selic no fim de 2024 ficou estável, em 9,5%, nesta edição do relatório Focus. Um mês atrás, antes da mudança das metas fiscais e da avaliação de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará menos os juros este ano, a estimativa era de 9%.

Levando em conta apenas as 49 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para Selic no fim de 2024 caiu de 9,75% para 9,50%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) diminuiu a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual pela sexta vez consecutiva em março, para 10,75%. O colegiado indicou mais um corte dessa magnitude na reunião seguinte, mas declarações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, colocaram em dúvida essa perspectiva.

Em eventos públicos, Campos Neto tem repetido que o “forward guidance” do Copom depende de o cenário econômico evoluir conforme se esperava. Por isso, se a incerteza continuar mais elevada, o BC pode se ver forçado a diminuir o ritmo de redução. Parte do mercado já espera um corte menor, de 0,25 ponto, na semana que vem.

A mediana para a taxa Selic no fim de 2025 continuou estável em 9%, 0,5 ponto porcentual acima do nível de um mês atrás, de 8,5% Considerando as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa também se manteve em 9%.

No horizonte mais longo, de 2026, a mediana oscilou para cima, de 8,5% para 8,63% – colocando fim a uma sequência de 38 semanas de estabilidade. Mas a estimativa para 2027 ficou estável em 8,5%, pela 38ª semana seguida.

