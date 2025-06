São Paulo registra primeiro caso de gripe aviária no ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo de São Paulo confirmou nesta sexta (13) o primeiro caso de gripe aviária no estado em 2025.

O registro foi feito em uma ave silvestre migratória, que não estava em uma granja e não era comercializada ou utilizada para produção de alimentos.

Segundo a Secretaria de Agricultura, a ave pertence à família Marreca-caneleira (Dendrocygna bicolor) e foi localizada no centro de Diadema, Grande São Paulo.

“A coordenadoria de defesa agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento atuou rapidamente no isolamento da ave, sendo esta examinada com colheita de amostras. A ave foi encontrada sem reação à presença humana e apresentava sinais clínicos como dificuldade de voar, letargia e com alterações respiratórias e neurológicas”, disse a secretária em nota divulgada neste sábado (14).

Por se tratar de uma ave silvestre, não é necessário declarar embargos nas exportações de carnes e ovos na região. Dessa forma, os status sanitários de São Paulo e do Brasil não sofrem alteração perante a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) e o governo afirma não existir risco à população nem impacto na produção agrícola.

De acordo com a Defesa Agropecuária, não existem estabelecimentos avícolas comerciais no raio de dez quilômetros do local onde a ave foi encontrada e serão realizadas ações de vigilância epidemiológica na área com o objetivo de encontrar possíveis casos de mortalidade em aves ou a existência de sintomas semelhantes à gripe aviária nos animais da região.

A orientação dos agentes de segurança é nunca tocar em aves que possam apresentar sinais clínicos de influenza aviária. O consumo de aves e ovos não transmite a doença, diferentemente do contato direto com o animal infectado.

“A infecção humana ocorre principalmente por contato direto com aves infectadas, portanto aves doentes ou mortas não devem ser manipuladas sem a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) e a Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas.”

Nesta sexta (13), o governo de Goiás confirmou a infecção de gripe aviária em criação com cem galinhas domésticas em Santo Antônio da Barra. O governo do Pará também aguarda o resultado de testes feitos em um ave que morreu no Parque Zoobotânico, após complicações respiratórias.

Para notificações de suspeitas, o governo paulista criou acesse os seguintes canais:

Site da Defesa Agropecuária com endereços Site do Ministério da Agropecuária Email direto da Coordenadoria de Defesa Animal em São Paulo: pesa@cda.sp.gov.br