Salário mínimo ideal deveria ser de 5 mil

Segundo o Dieese, o mínimo deveria ser o necessário para suprir as despesas de um trabalhador com uma família de quatro pessoas

Segundo a pesquisa Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico (Dieese), o salário mínimo ideal para o brasileiro é de R$ 5.997,14 em janeiro.

Esse valor, no entanto, é 4,95 vezes maior que o atual piso nacional, que, em 2022, subiu para R$ 1.212. Ainda de acordo com o Dieese, o mínimo deveria ser o necessário para suprir as despesas de um trabalhador com uma família de quatro pessoas.

Se incluso alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o valor de 5 mil é o necessário para essa família. O calculo do departamento considera, por exemplo, o preço da cesta básica mais cara do país, ao custo de R$ 713,86.

“O trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média, em janeiro de 2022, mais da metade (55,20%) do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos, mesmo com o reajuste de 10,18% dado ao salário mínimo”, destacou o Dieese.