Banco Central divulga novo site para consultar dinheiro esquecido em bancos

Nathalia Garcia

Brasília, DF

A consulta de cidadãos e empresas a dinheiro esquecido em contas bancárias voltará a funcionar na próxima segunda-feira (14), agora, em um site exclusivo. O anúncio foi feito pelo Banco Central nesta segunda-feira (7). O acesso poderá ser feito pelo endereço valoresareceber.bcb.gov.br.

O novo canal dedicado ao SVR (Sistema Valores a Receber) tem o objetivo de ampliar sua capacidade de atendimento. A ferramenta havia sido tirada do ar em 25 de janeiro, após o alto número de acessos desestabilizar o site da autoridade monetária, responsável pela consulta.

Segundo o Banco Central, no dia do lançamento (24), a quantidade de acessos ao site foi 20 vezes maior que um dia de alto volume –ou 50 vezes maior que um dia normal. O sistema foi lançado no final de 2021.

Todo o relacionamento com o cidadão se dará nesse novo canal, e não será possível consultar ou solicitar valores no SVR no site principal da autarquia nem dentro do sistema Registrato. O SVR permitirá a devolução de cerca de R$ 8 bilhões para cidadãos e empresas. Antes da suspensão, 79 mil conseguiram consultar o sistema e 8,5 mil solicitações de devolução foram formalizadas, ​somando cerca de R$ 900 mil já recuperados.

Segundo o Banco Central, o cidadão que fizer a consulta no novo site, a partir do dia 14 de fevereiro, e identificar que tem algum valor a receber será imediatamente informado sobre a data em que poderá conhecer esse montante e solicitar a transferência do valor para sua conta. Esses pedidos poderão ser agendados a partir de 7 de março de 2022, na data informada pelo sistema.

“O BC recomenda que o cidadão volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada. Caso não compareça nessa data, o cidadão terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data para pedir o resgate”, informou.

Em nota, o órgão alerta o cidadão para que não caia em golpes utilizando o SVR. O BC não envia links e não entra em contato com os cidadãos para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Não se deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.