Saiba como sacar o FGTS liberado pelo governo

Cristiane Gercina

Os trabalhadores com saldo na conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão fazer o saque extraordinário de até R$ 1.000 do fundo a partir do dia 20 de abril. O calendário de pagamentos vai até 15 de junho, conforme o mês de aniversário, mas a retirada pode ser feita até o final do ano.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a movimentação dos valores será pelo Caixa Tem, por meio da poupança social digital. No aplicativo, o trabalhador pode pagar contas, fazer compras, transferir o dinheiro para outros bancos, realizar um Pix ou gerar um código para fazer o saque nos caixas eletrônicos ou nas casas lotéricas.

Como será o pagamento?

O crédito será feito automaticamente na poupança social digital para os trabalhadores com saldo na conta do Fundo de Garantia. Ao todo, de acordo com a Caixa, 42 milhões têm saldo disponível. A operação deve envolver uma movimentação de R$ 30 bilhões.

Quando o dinheiro estiver no Caixa Tem, é possível utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, caso o local tenha essa opção. O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco.

O saque dos valores ocorrerá na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, o dinheiro virá das demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Há um calendário de pagamentos definido pelo governo, que leva em consideração o mês de nascimento. Nesta data, será feito o crédito. O saque extraordinário do FGTS estará disponível até o dia 15 de dezembro. No entanto, quem não quiser receber os valores pode, até 10 de novembro, escolher a devolução do dinheiro para a conta vinculada ao fundo.

Veja o calendário de saque do FGTS 2022

Mês de nascimento – Data de depósito

Janeiro – 20 de abril (quarta)

Fevereiro – 30 de abril (sábado)

Março – 4 de maio (quarta)

Abril -11 de maio (quarta)

Maio – 14 de maio (sábado)

Junho – 18 de maio (quarta)

Julho – 21 de maio (sábado)

Agosto – 25 de maio (quarta)

Setembro – 28 de maio (sábado)

Outubro – 1 de junho (quarta)

Novembro – 8 de junho (quarta)

Dezembro – 15 de junho (quarta)

Trabalhador poderá devolver dinheiro

A devolução do dinheiro ou a manifestação de que não quer receber os valores na poupança social digital aberta pela Caixa será feita pelo app FGTS, a partir do dia 8 de abril. No aplicativo, também é possível atualizar o cadastro para receber os valores, consultar o total disponível para saque extraordinário e ver a data em que o crédito será liberado.

Quem não movimentar o dinheiro até 15 de dezembro no Caixa Tem terá os valores devolvidos para a conta do fundo, segundo a Caixa.

Os valores que estiverem bloqueados na conta vinculada do FGTS também não poderão ser sacados, isso deve ocorrer com trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do fundo, liberado apenas no mês do aniversário do profissional, por exemplo.

A Caixa alerta os trabalhadores para que tenham cuidado com golpes. O banco afirma que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não manda links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por email, SMS ou WhatsApp.

É possível, no entanto, por meio do aplicativo FGTS, solicitar o envio de SMS para saber se há o depósito mensal dos valores do Fundo de Garantia. As informações também podem ser enviadas por carta, mas o trabalhador precisa ir a uma agência pedir.

Veja o passo a passo para consultar o saldo no app FGTS

Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo”

Aparecerá a frase “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão”; vá em “Continuar”

Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedidas e vá em “Verificar”; em seguida, clique em “Próximo”

Digite sua senha e vá em “Entrar”; caso não se lembre, clique em “Recuperar senha”

O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em “Voltar para a tela inicial”

Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou

O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

Para guardar os dados, clique em “Gerar extrato PDF” e salve em seu celular

Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em “Ver todas as suas contas”

O último depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza

Entenda como funciona o FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma espécie de “poupança compulsória” do trabalhador, que tem como objetivo a proteção dos profissionais que trabalham com carteira assinada. O empregador deve depositar, até o dia 7 de cada mês, 8% do salário do profissional em uma conta em nome dele.

Na demissão, o trabalhador pode fazer o saque dos valores. Se for sem justa causa a mando do empregador, há ainda o pagamento de 40% de multa sobre o saldo do fundo. Se pedir demissão, não há como fazer a retirada, mas há outras situações em que é possível sacar os valores, como aposentadoria e compra da casa própria, por exemplo.

No primeiro ano da pandemia de coronavírus, em 2020, o governo liberou o saque emergencial do FGTS. A possibilidade para sacar os valores do fundo, de até um salário mínimo na época (R$ 1.045), terminou no final daquele ano. Ao todo, 31,7 milhões de trabalhadores retiraram R$ 24,2 bilhões.