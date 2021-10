Safra de grãos ultrapassa 252 milhões de toneladas

A produção de grãos deve atingir 252,3 milhões de toneladas na safra 2020 – 2021. A soja e o arroz tiveram os melhores desempenhos. O resultado está no 12º Levantamento da Safra de Grãos 2020/21 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Contando com diversos tipos de insumos agrícolas, maquinários, mão de obra qualificada e tecnologia de ponta, a produção nacional de soja foi a responsável por equilibrar os números totais da safra. No geral, a produção de grãos sofreu uma redução de 1,8% em relação à safra passada.

Isso significa que o cultivo da semente de soja garantiu uma produção recorde para o país estimada em 135,9 milhões de toneladas. O resultado representa um aumento de 8,9% em relação à safra 2019/20.

Outra cultura com números positivos é o arroz. Apenas nesta safra, o alimento teve produção estimada em 11,75 milhões de toneladas – 5% acima do resultado apurado na safra anterior. Desse total, 10,8 milhões de toneladas vêm do plantio irrigado e 921 mil toneladas usaram áreas de plantio de sequeiro. A colheita da safra 2020 – 2021 foi concluída no país e alguns estados produtores já começaram o plantio da safra 2021 – 2022.

Setembro foi o último levantamento feito para acompanhar o desempenho da safra 2020 – 2021. A partir de outubro, a Conab reinicia o ciclo e começa a registrar os números da próxima safra no Brasil.