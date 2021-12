Risco de maior inadimplência cresce com estagflação

Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, a inadimplência responde por um terço dos juros na ponta do consumidor

Além da forte alta dos juros básicos e do aumento dos depósitos compulsórios, outro fator que tem pressionado para cima as taxas dos financiamentos ao consumidor é o risco de calote. Segundo o diretor executivo da Associação Nacional de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, a inadimplência responde por um terço dos juros na ponta do consumidor.

Em razão de várias medidas adotadas pelos bancos desde o início da pandemia – como pausar contratos, oferecer carência, postergar parcelas e dar mais flexibilidade na renegociação das dívidas atrasadas -, a inadimplência não aumentou. Mas, agora, com as expectativas se deteriorando e o País em estagflação, os especialistas afirmam que será difícil adiar o calote novamente. “Do jeito que estamos, com tantos números negativos, vamos ver um aumento da inadimplência a partir do primeiro trimestre, e essas expectativas negativas já estão refletidas nas taxas atuais de juros dos empréstimos”, prevê Oliveira.

Nicola Tingas , economista-chefe da Acrefi, associação que reúne as financeiras, observa que sinais de aumento da inadimplência estão a caminho. O atraso entre 15 e 90 dias no pagamento das parcelas subiu em outubro especialmente na linha do rotativo do cartão de crédito e, em menor intensidade, no cartão parcelado, no cheque especial e no financiamento de veículos, segundo dados do Banco Central. “Há um risco alto de aumento da inadimplência no futuro”, alerta.

Para ele, o aumento do atraso no cartão é sintoma de falta de dinheiro e estrangulamento do orçamento. No momento, as pessoas estão tentando acomodar o orçamento: atrasam a parcela do veículo para fazer a compra do supermercado, exemplifica. Mas, na sua opinião, se não houver uma melhora da atividade e da renda, o quadro pode piorar até o final do primeiro trimestre.

Adiamento

Em setembro passado, a publicitária Loyde Cristina das Dores, de 24 anos, por exemplo, resolveu comprar um carro usado. Escolheu um Citröen C3 2015, que custava R$ 35 mil. Mas quando viu o efeito dos juros no financiamento, adiou os planos.

Com uma entrada de R$ 10 mil, o saldo de R$ 25 mil seria parcelado em 48 vezes de R$ 1.040. O total financiado sairia por R$ 49.920. “Por conta dos juros, o valor a ser financiado foi de R$ 25 mil para quase R$ 50 mil. É desanimador. A gente tenta se organizar, juntar uma boa quantia, na intenção de reduzir as parcelas. E a realidade é que os juros nos fazem desanimar da compra”, afirma.