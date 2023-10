Regulamentação do Desenrola é votada hoje

Por ter sido publicado como uma medida provisória, incorporado ao projeto de lei que trata de juros, há pressa para a votação do Desenrola

O Senado Federal vai votar hoje (2) o projeto de lei para regras do programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas. A proposta limita e recomenda a redução dos juros do rotativo do cartão de crédito, e já foi aprovado na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). O relator da proposta na Casa é o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Por ter sido publicado inicialmente como uma medida provisória, incorporado ao projeto de lei que trata de juros, há pressa para a votação do Desenrola, já que o prazo da MP termina amanhã (3).

O texto já foi aprovado na Câmara e não teve alterações no Senado, a pedido do governo, quer propõe que os bancos apresentem, em até 90 dias depois da promulgação da lei, uma proposta para a redução dos juros do rotativo do cartão de crédito ao CMN (Conselho Monetário Nacional).