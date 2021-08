Receita Federal paga quarto lote de restituição do IR nesta terça-feira (31)

O crédito bancário será pago para 3.819.743 contribuintes, no valor total de R$ 5,1 bilhões

Luciana Lazarini

FolhaPress



A Receita Federal deposita nesta terça-feira (31) o dinheiro do quarto lote de restituição do IRPF 2021. O crédito bancário será pago para 3.819.743 contribuintes, no valor total de R$ 5,1 bilhões. O dinheiro será pago com correção monetária de 1,67%.

Entraram nesse lote 3.710.930 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 16 de agosto de 2021 (a data de transmissão da declaração considerada é a da última declaração transmitida, como a retificadora, por exemplo).

Do total liberado, R$ 273.252.487,49 serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal: 8.185 idosos acima de 80 anos, 67.893 que têm entre 60 e 79 anos, 6.088 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 26.647 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O lote contempla também restituições que saíram das malhas finas de anos anteriores.

O próximo lote, quinto e último, será depositado no dia 30 de setembro. Quem ainda não entrou em nenhum lote de restituição deve verificar o quanto antes se caiu na malha fina. Veja como fazer a declaração retificadora do IR.

Depósito

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Como consultar se entrou

Para saber se teve a declaração liberada no quarto e penúltimo lote do IR, o contribuinte deverá acessar o site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br), em “Consultar Restituição”. A consulta pode ser feita ainda no aplicativo de celular da Receita Federal, que também mostra a situação cadastral no CPF do contribuinte.

Malha fina

O contribuinte que não entrou neste lote pode consultar o extrato de sua declaração no site da Receita para verificar se foram identificadas pendências em sua declaração. A consulta deve ser feita pelo serviço e-CAC. O sistema mostrará quais são as pendências e o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora com os dados alterados. Omissão ou falha ao informar rendimentos é um dos motivos que leva à malha fina.

Para acessar seu extrato, é preciso ter uma senha de acesso. A senha é gerada ao informar o número dos recibos de declarações de 2020 e 2021. Se esta é a primeira vez em que declarou o IR, o código é gerado com apenas o recibo deste ano. Também dá para acessar o e-CAC com a senha do portal gov.br.

No e-CAC, a consulta é feita em “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”, do lado esquerdo da tela, acima. Na próxima página, bem acima, aparecerá os anos de entrega de declaração. Clique sobre a declaração de 2021 para ver as informações.

Se estiver tudo certo com seu IR, o campo de 2021 estará verde. Quando a declaração já foi processada e está tudo correto com o documento, ele segue para o status “Em Fila de Restituição”. Isso significa que o dinheiro ainda será pago nos próximos lotes.