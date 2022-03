Bolsas europeias fecham mistas, de olho em alta de juro do BoE, guerra e CPI

Entre setores específicos em Londres que se destacaram, ações de empresas ligadas ao petróleo, como a Shell (+3,25%), e a metais

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 17, com alta robusta em Londres e movimentos mais modestos na maioria das demais praças. O mercado atentou nesta quinta à decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e sinalizações pessimistas da Rússia sobre um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. A leitura de fevereiro da inflação na zona do euro também ficou no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,45%, aos 450,49 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 1,28%, aos 7.385,34 pontos. No Reino Unido, o foco ficou na decisão de política monetária do BoE, que aumentou juro em 25 pontos-base, a 0,75% ao ano e antecipou a possibilidade de que novas altas sejam realizadas em breve.

Segundo análise do TD Securities, a postura do BoE em seu comunicado foi “notavelmente mais suave” que o esperado, já que o Comitê do BC britânico “não se comprometeu tão fortemente a futuras altas” de juro.

Entre setores específicos em Londres que se destacaram, ações de empresas ligadas ao petróleo, como a Shell (+3,25%), e a metais, como a Fresnillo (+4,22%), acompanharam o movimento dos contratos das commodities no mercado futuro.

Estadão Conteúdo