Quem são os primos credores dos donos da 123milhas

DANIELE MADUREIRA, PEDRO LOVISI E CRISTIANO MARTINS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A 123milhas e a HotMilhas devem R$ 105 milhões para as famílias Soares Madureira e Goulart, às quais pertencem os fundadores do negócio, os irmãos Ramiro Julio e Augusto Julio Soares Madureira, incluindo eles mesmos.

De acordo com levantamento do DeltaFolha, núcleo de dados do jornal Folha de S.Paulo, o maior credor pessoa física da lista é o empresário Alexandre Ferreira Goulart, primo de primeiro grau de Augusto e Ramiro, que tem R$ 10,25 milhões a receber do grupo. A companhia entrou em recuperação judicial.

Alexandre é filho de Maria Luzia Goulart, tia por parte de mãe de Augusto e Ramiro. Maria Luiza também aparece entre as credoras, mas com um valor bem menor a receber: R$ 440 mil.

A mulher de Alexandre é a arquiteta Aline Rodrigues Santos Goulart, para quem a plataforma de turismo deve R$ 2,65 milhões.

Alexandre e Aline são donos de um negócio de perfumaria no interior mineiro, que inclui franquias do grupo O Boticário. Enquanto Aline tem um escritório de arquitetura e negócios imobiliários, Alexandre atua em negócios agropecuários e vem de uma família da indústria moveleira, dona da Lojas Goulart.

Nas redes sociais, Aline diz ter “20 anos de experiência em projetos comerciais e residenciais de alto padrão”.

Proprietária do escritório AG Arquitetura e Design, que atua em Piumhi e em Escarpas do Lago, ambas em Minas Gerais, Aline foi procurada pela reportagem para comentar a sua ligação e a do marido com o negócio dos primos da 123milhas. Porém, Aline desligou a ligação assim que a reportagem se identificou.

Os Soares Madureira são de uma família tradicional de Piumhi. O sobrenome Soares está atrelado à mãe dos donos, já o Madureira vem do pai.

No lado materno, a família é dona de fazendas, distribuidoras de gasolina e lojas. A fortuna veio do avô materno, também Ramiro Julio -que hoje batiza uma rua no centro de Piumhi, cidade de 38 mil habitantes a 266 quilômetros de Belo Horizonte.

Levantamento do DeltaFolha mostra que a lista de credores do grupo -que envolve a plataforma de turismo 123milhas e o site de compra e venda de milhas Hotmilhas- soma R$ 2,304 bilhões e cerca de 700 mil nomes, entre pessoas físicas e jurídicas.

Este valor é R$ 4,8 milhões inferior ao apresentado pela empresa no seu pedido de recuperação judicial no último dia 29, de R$ 2,308 bilhões.

Procurada para explicar a diferença, a 123milhas respondeu, por meio de assessoria de imprensa, que “questionamentos sobre valores e classificações dos créditos serão debatidas ao longo da recuperação judicial, observando o procedimento da Lei de Falência e Recuperação Judicial”.

De acordo com a companhia, “qualquer valor ou classificação de crédito será considerado inquestionável somente após o trânsito em julgado de decisão judicial de eventuais habilitações, divergências ou impugnações de crédito”.

A empresa não respondeu questionamentos a respeito da natureza das dívidas da companhia com parentes dos fundadores.

SÓ A HOLDING DOS DONOS TÊM R$ 82 MILHÕES A RECEBER

São cerca de R$ 17 milhões em dívidas trabalhistas, R$ 20 milhões junto a micro e pequenas empresas. A imensa maioria dos credores é de quirografários -sem garantia real de recebimento, que somam cerca de R$ 2,2 bilhões.

Entram nesta classe os consumidores que se sentiram lesados pelos pacotes e viagens adquiridos e não cumpridos, fornecedores como agências e operadores de turismo, hotéis, pousadas, além de bancos, empresas de mídia e plataformas digitais, como Google e Facebook.

Está na classe de quirografários a AMRM, holding de instituições não financeiras criada por Ramiro e Augusto em dezembro de 2022, como mostrou a Folha. Na lista geral de credores, a AMRM é a que tem o segundo maior valor a receber: R$ 82,07 milhões, só atrás do Banco do Brasil (R$ 97,1 milhões).

Na opinião do consultor André Pimentel, sócio da Performa Partners, é um sinal de que o negócio enfrentava dificuldades e já vinham ocorrendo operações entre os acionistas e a companhia, com o objetivo de fornecer liquidez ao grupo.

“É uma forma de garantir que essa liquidez fique protegida: em vez de fazer uma capitalização, emprestavam dinheiro”, afirma.

Numa capitalização, segundo Pimentel, o aporte para a companhia é definitivo -não há a expectativa de o dinheiro voltar para o dono. “Mas, quando você faz um empréstimo, a empresa passa a dever a você”, diz.

“Se eles acreditavam piamente que o negócio precisasse de dinheiro e a solução viria, poderiam ter feito uma capitalização. Colocar dinheiro por meio de dívida foi uma alternativa menos arriscada para os donos”, afirma o consultor. Segundo ele, a criação da AMRM indica possível dificuldade financeira.

Pimentel destaca que, quando existem partes relacionadas na lista de credores, ou seja, os próprios donos, essas pessoas perdem o direito de voto em uma assembleia de credores na sua respectiva classe, para impedir um voto “enviesado”.

“Companhias desse porte, mesmo sem capital aberto, já deveriam estar sujeitas à obrigatoriedade de ter seus resultados auditados”, diz o consultor. “É um negócio que tomou uma proporção muito grande, prejudicou muitos consumidores, mas não há transparência sobre a operação da companhia.”

Há um ano, o jornal O Globo informou que a empresa estava em busca de um sócio-investidor, missão dada ao banco BTG Pactual -que, no entanto, não teve sucesso na empreitada, uma vez que as maiores interessadas, as empresas de turismo, ainda estão se recuperando do baque da pandemia.

A disposição dos irmãos Soares Madureira era vender 30% do negócio a US$ 100 milhões (R$ 490 milhões). Em 2022, a 123milhas faturou cerca de R$ 5 bilhões.

DÍVIDAS COM O FISCO SOMAM R$ 56,5 MILHÕES

Em dívidas fiscais, a empresa soma R$ 56,5 milhões (sendo R$ 41,6 da 123milhas e R$ 14,8 milhões da HotMilhas). Do total, a maior dívida é com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no valor de R$ 34,3 milhões.

De acordo com o advogado especialista em recuperação judicial Filipe Denki, da Lara Martins Advogados, dívida fiscal não se sujeita à recuperação judicial.

“É condição para se obter a concessão da recuperação a apresentação da certidão negativa tributária ou positiva com efeito negativo, após a aprovação do plano de recuperação judicial”, afirma Denki.

Nestes casos, segundo ele, a lei prevê condições especiais para o tratamento do crédito tributário, com parcelamento, por exemplo.

Na opinião de Denki, quando a empresa decidiu suspender a venda de passagens e pacotes promocionais em 18 de agosto, já sabia que iria entrar com o pedido de recuperação judicial, 11 dias depois.

“Fatos geradores ocorridos antes do pedido de recuperação judicial são todos sujeitos à recuperação judicial”, afirma.

Fundada em 2016 em Belo Horizonte pelos irmãos Ramiro Julio e Augusto Julio Soares Madureira, a 123milhas também é dona da Maxmilhas, adquirida em janeiro deste ano.

A operação cresceu rápido e, em 2021, a empresa se tornou o maior anunciante do país, com aporte de R$ 2,37 bilhões na compra de espaço publicitário. No ano passado, de acordo com o ranking Agências & Anunciantes, anuário publicado pelo jornal Meio & Mensagem, a 123milhas foi o segundo maior anunciante, com investimentos de R$ 1,28 bilhão.

Para especialistas, o erro da 123milhas foi seguir os passos do Hurb (antigo Hotel Urbano) e dar início, durante a pandemia, à venda de passagens e pacotes “flexíveis” (sem data definida e, por isso, mais baratos).

O modelo de negócios é considerado de altíssimo risco, uma vez que não é possível prever os preços das passagens. A disparada no preço dos bilhetes teria sido um dos pilares da crise financeira da companhia, segundo a própria 123milhas.

AS DÍVIDAS DA PLATAFORMA DE TURISMO

Débitos apresentados no pedido de recuperação judicial

Classe de credores – 123milhas – Art Viagens/HotMilhas – Total – Números apresentados na RJ

Classe 1/trabalhista – 13.349.708,40 – 3.027.076,00 – 16.376.784,40 – 16.711.712,32

Classe 3/quirografários – 1.518.163.525,96 – 669.381.410,20 – 2.187.544.936,16 – 2.190.146.732,84

Classe 4/MPE – 17.014.896,20 – 931.908,62 – 17.946.804,82 – 19.796.281,09

Subordinado – 82.070.000,00 – 0,00 – 82.070.000,00 – 82.070.000

TOTAL – 1.630.598.130,56 – 673.340.394,82 – 2.303.938.525,38 – 2.308.724.726,25

*dívida relacionada aos donos

Fonte: 123milhas e DeltaFolha

VEJA AQUI A LISTA DOS 50 MAIORES CREDORES

Posição – Credor – Classe – Valor em R$

1 – BANCO DO BRASIL – CLASSE 3 – 97.104.847,15

2 – AMRM HOLDING LTDA – SUBORDINADO – 82.070.000,00

3 – GOOGLE BRASIL INTERNET – CLASSE 3 – 31.308.358,40

4 – BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – CLASSE 3 – 30.291.121,56

5 – ITERPEC – CLASSE 3 – 25.780.490,70

6 – EZLINK LDS – CLASSE 3 – 15.731.152,91

7 – FF18 – DIVERSA TURISMO – CLASSE 3 – 13.780.765,00

8 – VIAGENS PROMO TURISMO LTDA – CLASSE 4 – 13.492.738,04

9 – RESTEL – CLASSE 3 – 12.449.710,32

10 – CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TUR LTDA – CLASSE 3 – 11.264.858,50

11 – DOTW – CLASSE 3 – 11.261.688,96

12 – ALEXANDRE FERREIRA GOULART – CLASSE 3 – 10.250.000,00

13 – BANCO BRADESCO – CLASSE 3 – 9.610.000,00

14 – HERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CLASSE 3, CLASSE 4 – 9.010.896,63

15 – FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. – CLASSE 3 – 8.816.080,87

16 – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., LUXEMBOURG BRANCH – NÃO SUJEITO – 8.040.934,00

17 – ADVANTOS BRASIL OPERADORA DE TURISMO LTDA. – HOTEL BEDS SLU – CLASSE 3 – 6.803.045,83

18 – FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. – CLASSE 3 – 5.508.200,17

19 – HOTEL DO – CLASSE 3 – 4.919.317,15

20 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CLASSE 3 – 4.904.608,10

21 – RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA – CLASSE 3 – 3.686.000,00

22 – BANCO BRADESCO SA – CLASSE 3 – 3.540.905,41

23 – BEM SECURITIZADORA DE TITULOS COMERCIAIS S.A – CLASSE 3 – 3.000.002,34

24 – COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFOR LTDA. – SICOOB CREDIFOR – CLASSE 3, NÃO SUJEITO – 3.000.000,00

25 – JOSE AUGUSTO SOARES MADUREIRA – CLASSE 3 – 3.000.000,00

26 – JCDECAUX – CLASSE 3 – 2.974.999,00

27 – KAYAK DO BRASIL INFO E TECNO LTDA – CLASSE 3 – 2.896.907,72

28 – ALINE RODRIGUES SANTOS GOULART – CLASSE 3 – 2.650.000,00

29 – AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA – CLASSE 3 – 2.589.359,57

30 – TBO HOLIDAYS – HOTEIS – CLASSE 3 – 2.526.113,23

31 – CODEMP MARKETING – CLASSE 3 – 2.217.000,00

32 – TANIA SILVA SANTOS MADUREIRA – CLASSE 3 – 1.950.000,00

33 – BANCO ITAUCARD – CLASSE 3 – 1.760.000,00

34 – VIAGENSCORP – CLASSE 3 – 1.705.337,09

35 – SKYSCANNER LIMITED – CLASSE 3 – 1.703.363,70

36 – AEC CENTRO DE CONTATOS S/A – CLASSE 3 – 1.697.415,87

37 – LRC MIDIA – CLASSE 3 – 1.577.500,00

38 – AUGUSTO JULIO SORAES MADUREIRA – CLASSE 3 – 1.458.000,00

39 – AG HOTEIS E TURISMO SA – CLASSE 3 – 1.455.605,40

40 – ALPHA MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA – CLASSE 3 – 1.452.208,93

41 – BELVITUR – BTO – CLASSE 3 – 1.451.133,51

42 – CINTIA ZANCHETTIN – CLASSE 3 – 1.200.000,00

43 – MICROSOFT – CLASSE 3 – 1.027.419,30

44 – PASSAGENS IMPERDIVEIS – CLASSE 4 – 1.000.000,00

45 – SKYSPLUS – CLASSE 3 – 984.508,17

46 – GRUPO BRT – CLASSE 3 – 953.368,15

47 – FLAVANA MAIA – CLASSE 3 – 915.557,16

48 – RADIO E TELEVISAO RECORD S.A – CLASSE 3 – 820.000,00

49 – SUMMERVILLE BEACH RESORT – CLASSE 3 – 803.688,75

50 – PATRIA CONSOLIDADORA – CLASSE 3, CLASSE 4 – 727.588,31

Fonte: 123milhas