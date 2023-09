Ciclone extratropical já é a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul

Além dos 27 mortos, a tragédia natural também já deixou 2.984 desalojados e 1.650 desabrigados, afetando 66 cidades

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje (6) que mais seis mortes foram causadas pela chuva no estado, todas em Roca Sales, na Região dos Vales. Assim, o número total de vítimas fatais pela passagem do ciclone extratropical já chega a 27.

O número faz com que este ciclone se torne a maior tragéria natutal das últimas quatro décadas no estado, ultrapassando o ocorrido em junho deste ano, quando 16 pessoas morreram. Na ocasião, o desastre natural foi considerado o pior do estado nos últimos 40 anos.

O maior número de mortes, 15, foi registrado no município de Muçum, na Região Central do estado. De acordo com a Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa nesta terça-feira (5).

Além dos 27 mortos, a tragédia natural também já deixou 2.984 desalojados e 1.650 desabrigados, afetando 66 cidades.

O fenômeno teve origem em um sistema de baixa pressão, que provocou chuvas intensas ao longo da segunda-feira (4). Conforme se deslocou em direção ao oceano, o fenômeno ganhou intensidade. À noite, formou-se o ciclone.