Quantidade de empresas abertas em um ano é a maior da história

Além do saldo positivo, o tempo médio de abertura caiu para menos de dois dias na maioria dos estados

Segundo o Boletim do Mapa de Empresas, o Brasil teve mais de quatro milhões de empresas abertas em 2021. O dado foi divulgado pelo Ministério da Economia na quarta-feira (9). Na maioria dos estados brasileiros, o processo para abertura de um empreendimento leva menos de dois dias. É o que mostra o boletim referente aos últimos quatro meses do ano passado.

O número representa um aumento de 19,7% em relação a quantidade de empresas abertas em 2020. No balanço entre abertura e fechamento, o país obteve saldo positivo de 2,6 milhões de negócios abertos (o maior já registrado), e encerrou o ano com um total de 18.915.002 empresas ativas. O tempo médio de abertura de empresas diminuiu quase um terço em relação ao registrado no início de 2019 – caiu de cinco dias e 9 horas para dois dias – e 57% dos novos negócios são abertos em menos de um dia.

“Os dados positivos são resultado do esforço que temos feito para reduzir a burocracia, simplificar e agilizar o processo de abertura de novos negócios, principalmente através de soluções digitais e inovadoras”, destaca o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. “O reflexo desse trabalho é um ambiente de negócios mais dinâmico, simplificado e promissor para o empresário brasileiro ter sucesso em seu empreendimento”, completa.

Todos os estados registraram crescimento positivo nos dados de abertura de empresas em 2021. O Amapá apresentou o maior percentual de empresas abertas, com um crescimento de 40,9% em relação a 2020, totalizando 8.851 novos negócios.

Tempo de abertura

Em 19 unidades federativas, o tempo médio para abertura de empresas é de menos de dois dias. Sergipe e Distrito Federal se destacam como as mais rápidas, com tempo de um dia. Entre as capitais, Maceió é a mais ágil, com 14 horas, em média.

Entre as medidas que contribuem para essa agilidade, estão o Balcão Único, solução tecnológica que integra os dados entre órgãos de cada esfera do governo para agilizar o processo de abertura, encerramento e alterações de dados de empresas. A iniciativa já está presente nas juntas comerciais de 17 estados, com expectativa de implantação em todas as unidades federativas até o final do ano. Outra ação fundamental para agilizar a abertura de novos negócios é a utilização da assinatura eletrônica GOV.BR, que já está sendo utilizada em 24 juntas comerciais. A assinatura GOV.BR simplifica o processo de abertura de empresas, é gratuita e evita que o empreendedor precise comprar um certificado digital ou emitir procuração para um advogado ou contador realizar o processo.

Para a empresária Marta Cristina Lima Nogueira, analista de sistemas há quase 25 anos, iniciativas criadas pelo Governo Federal são importantes para fomentar o ambiente de negócios no país e auxiliar empreendedores a abrir seu “presente de Natal”, como foi seu caso, ao formalizar sua empresa voltada para soluções web, em dezembro passado. “Utilizando esses recursos contribuímos para a geração da demanda e necessidade de investimento nos diversos sistemas envolvidos nos cenários, federal, estadual e municipal, que vão beneficiar o país e as próximas gerações como um todo, gerando agilidade nos processos”, conta.

Mapa de Empresas

O Mapa de Empresas é uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, em parceria com o Serpro. Por meio do Mapa e do Boletim quadrimestral, é possível verificar dados de abertura de empresas de cada região, estado ou município, por tipo de atividade e tempo de abertura, facilmente encontrados e comparados com períodos anteriores.

Com informações da Agência Brasil