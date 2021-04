Qual é a importância do Design Gráfico dentro do seu negócio?

Em primeiro lugar, devemos entender que esta disciplina é um conjunto de técnicas. Tem por objetivo criar e projetar mensagens através de imagens.

Portanto, pode ser considerada comunicação visual. Seu objetivo final é enriquecer e resolver situações cotidianas. Tanto para instituições como para empresas privadas.

Pode-se dizer que existe uma estreita ligação entre a publicidade e o design gráfico, pois é a ferramenta que auxilia o marketing a transmitir a mensagem ao público-alvo.

O design gráfico é essencial no desenvolvimento de uma marca corporativa ou identidade visual.

A forma como uma empresa se apresenta aos seus clientes define a sua identidade e os seus valores, marca a imagem pública da empresa.

Por isso é muito importante trabalhar em um sistema de comunicação que gere confiança em nossos produtos ou serviços e nos identifique com o público.

A marca é um elemento simbólico muito importante para qualquer negócio e para a comunicação com os seus clientes, já há alguns anos uma parte básica dessa comunicação, senão a mais relevante, é desenvolvida em ambiente web.

Os sites tornaram-se uma carta de apresentação essencial, ao invés de atender e interagir com os clientes ou diretamente na plataforma para desenvolver o negócio, como no caso das lojas online.

O site costuma ser o primeiro ponto de contacto entre a empresa e as pessoas, sendo imprescindível que tenha uma web design de qualidade pois é a apresentação da empresa a milhares de potenciais clientes.

Não basta ter um bom produto ou serviço, é preciso transmitir o que você tem e diferenciá-lo claramente através de uma web design atraente e agradável.

Para que um site transmita profissionalismo e qualidade, deve ser consistente com a identidade corporativa da empresa, possuir uma estrutura lógica que facilite seu uso e atualize sua estética.

Logos tradicionalmente variam com modas, novas tendências e avanços técnicos. Isso ainda é válido hoje, mas ainda mais importante, é adequar nossa imagem na web a essas tendências, já que as mudanças no ambiente online estão muito mais rápidas do que nunca.

Atualmente é imprescindível ter um site responsivo que possa ser visualizado no celular, o google penaliza quem não o possui na busca, mas também é que o acesso à internet é cada vez mais produzido a partir de celulares, tablets … não nós queremos causar má impressão ou perder clientes por não se adaptarem às novas mídias.

Como se não bastasse, a estética também evolui adaptando-se às novas possibilidades tecnológicas e telas.

No momento, a tendência é fazer uma web design limpo, muito visual e atraente que mantenha a coerência entre os diferentes dispositivos nos quais a web é visualizada enquanto adapta seu uso em cada um deles.

Cada vez mais o design para a web se funde com o design para aplicativos móveis e tablets.

Na verdade, o Google criou uma linguagem de design, “Material Design”, que nasceu como um guia para padronizar seus aplicativos Android, mas que está se infiltrando na web design por sua estética clara e facilidade de uso.

O design gráfico é uma profissão que tem a responsabilidade de desenvolver e desenhar uma determinada comunicação visual através de imagens que consigam transmitir mensagens significativas, exprimir sentimentos e valores.

Isso é obtido combinando harmoniosamente os elementos da imagem, como tipografia, cores, proporções, etc.

A importância desta profissão reside principalmente no nível de consideração que a imagem tem na sociedade atual.

A imagem começa a substituir o texto, por isso cada vez mais as estratégias de comunicação, publicidade e marketing estão centradas no formato visual, seja através de uma fotografia, de uma brochura, de um poster.

Em relação à estratégia de negócios, o design gráfico é fundamental para valorizar a imagem da empresa e se destacar da concorrência.

Além disso, a imagem costuma ser o primeiro contato dos usuários ou clientes com a empresa e dela dependem seus relacionamentos futuros.

Do ponto de vista social, o design gráfico também tem a responsabilidade de gerar mensagens que contribuam positivamente para a sociedade, difundindo elementos visuais capazes de colaborar com o desenvolvimento social e gerando consciência sobre o poder do visual.

Mockup a realidade do seu projeto

O Mockup são fotomontagens que permitem que designers gráficos e web mostrem ao cliente como seus designs permanecem.

Quer se trate de um logótipo, um cartão de visita, uma brochura ou uma página web, existem maquetes para todos os gostos e cores.

Além disso, permitem uma economia nos custos de impressão e montagem, pois, graças a esses modelos, podemos ensinar aos nossos clientes uma ideia mais aproximada de como seria seu design em diferentes formatos: papel, páginas web, papelaria, etiquetas, vinis, cartazes com resultados muito realistas e bastante próximos da realidade.

Crie seus próprios modelos

Se preferir criar seus próprios mockup, a partir de uma imagem já tirada ou de uma imagem sua, você pode fazer isso perfeitamente com o Photoshop.

Como você viu, a utilidade das maquetes é muito ampla e pode nos ajudar de muitas maneiras, não só para aqueles de nós que projetam, mas também para aqueles que são apresentados a um design, já que com esses modelos.

Podemos oferecer uma mais próxima ideia de como serão expostos seus desenhos nos diferentes suportes que requerem de forma bastante aproximada ao produto final. Seja impresso ou digital.

Como podemos perceber, o design gráfico é um processo de criação visual que tem como principal objetivo divulgar uma mensagem visual precisa, capaz de transmitir informações, sentimentos, emoções e valores.