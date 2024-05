Proposta de renegociação da dívida do RS deve ser anunciada hoje ou amanhã por Lula, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 8, que a proposta do governo federal para a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul deve ser anunciada entre esta quarta e quinta-feira (9) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante participação no programa Bom Dia Ministro, da EBC, Haddad explicou que a proposta para renegociação foi encaminhada pela Fazenda à Casa Civil ontem e deve ser enviada ao presidente Lula nesta quarta.

O ministro também detalhou que a Fazenda trabalha com uma medida de abertura de crédito subsidiado para as famílias afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul. “São varias frentes de trabalho e conforme orientou o presidente Lula, todos os ministérios devem entregar até o final da semana suas propostas de ajuda ao Rio Grande do Sul”, disse.

Segundo Haddad, a situação do Rio Grande do Sul não deverá ser usada como pretexto para que a União deixe de renegociar dívida com outros Estados, que já estavam nesse processo, como São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Estadão Conteúdo