Projeção para o IPCA de 2021 passa de 10,04% para 10,02% no Focus do BC

Considerando as 60 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o IPCA de 2021 passou de 10,03% para 10,00%

A mediana das expectativas apurada no Relatório Focus para o IPCA, o índice de inflação oficial, segue apontando que 2022 pode ser o segundo ano consecutivo de rompimento da meta a ser perseguida pelo Banco Central. A projeção seguiu em 5,03%, contra 5,00% do teto da meta do ano que vem, conforme divulgação realizada nesta segunda-feira, 27, pelo BC. Há um mês, a previsão era de 5,00%. Para 2021, a mediana continuou em dois dígitos, passando de 10,04% para 10,02%. A estimativa era de 10,15% há quatro semanas.

A banda superior do objetivo inflacionário deste ano é de 5,25% e o BC precisará divulgar uma carta aberta no começo de janeiro para explicar o estouro da meta.

Considerando as 60 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para o IPCA de 2021 passou de 10,03% para 10,00%. Para 2022, foram feitas 60 atualizações nos últimos cinco dias, com a estimativa variando de 5,02% para 4,98% – dentro do intervalo perseguido pelo BC.

A expectativa para o IPCA em 2023 passou de 3,40% para 3,38%, enquanto, para 2024, a mediana permaneceu em 3,00%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,42% e 3,10%, respectivamente. A meta para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%). Já para 2024 o objetivo é de 3,00%, com margem de 1,5 ponto (de 1,5% para 4,5%).

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de outubro, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 10,2% em 2021, 4,7% em 2022 e 3,2% em 2023. O colegiado elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, para 9,25% ao ano.

O BC deixou de publicar, no documento do Focus, as projeções sobre o Top 5. Estes dados podem ser consultados no Sistema de Expectativas de Mercado.

Inflação para os meses

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em dezembro de 2021, de 0,71% para 0,69%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,75%.

Para janeiro de 2022, a projeção no Focus passou de alta de 0,51% para 0,48%, de 0,56% há quatro semanas.

O Relatório Focus também trouxe revisão na projeção para o IPCA em fevereiro do próximo ano, que variou de 0,69% para 0,70%. Há um mês, estava em 0,66%

Doze meses

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,16% para 5,11% de uma semana para outra – há um mês, estava em 5,48%.