Profissões do futuro para quem quer trabalhar remotamente

Há apenas alguns anos, trabalhar remotamente parecia irrealista e era privilégio de apenas alguns especialistas selecionados e altamente qualificados. Hoje tudo mudou drasticamente. Para começar a ganhar bom dinheiro online, você não precisa ter uma educação específica ou muitos anos de experiência, tudo o que você precisa é escolher a direção que está em demanda e desenvolver ativamente nela. Nesta revisão, falaremos sobre quem pode trabalhar na Internet remotamente sem experiência e consideraremos em detalhes que profissões existem online.

1. Gerente de marketing online

Um especialista que é responsável por promover serviços e vários produtos online. Suas responsabilidades diretas incluem a análise instrumental do mercado (avaliação do nível de preço e demanda, o estudo dos fatores comportamentais do público-alvo), a seleção de ferramentas eficazes que aumentem as vendas. Ele também está empenhado em colocar conteúdos interessantes para clientes potenciais, liderando uma comunicação ativa.

Se você está familiarizado com o tema do marketing na Internet, você está atento, orientado a objetivos, sociável, assíduo, pronto para constantemente aprender, testar e dominar novos métodos de promoção, então você tem a garantia de sucesso neste campo. Esta é uma das profissões mais populares em acesso remoto. Mesmo quando um potencial candidato a um emprego não possui um nível suficiente de conhecimento e habilidades, ele será capaz de aprender tudo muito rapidamente se for persistente. Para este fim, muitos cursos pagos e gratuitos, e outras informações úteis podem ser encontrados online.

2. Especialista de apostas esportivas

Os cassinos e empresas de apostas têm um enorme fluxo de dinheiro devido ao interesse das pessoas em jogar. É por isso que um especialista neste campo será mais procurado do que nunca. Para entender o campo das apostas, você precisa estudar um pouco, mas se você gosta deste campo, não é tão difícil. Por exemplo, você pode usar a experiência de especialistas já experientes neste campo para aprender. Por exemplo, o site do Casino Hex Online tem um excelente artigo sobre roleta online com dinheiro real(https://br.cassinohex.com/roleta-online/com-dinheiro-real/) onde você pode descobrir não só como jogar, mas também que tipos de roleta existem, os melhores fornecedores de roleta e um pouco de sua história. Melhor ainda se você já é um jogador ativo e desfruta de uma perspectiva recreativa, pois já conhece as bases dos cassinos e das apostas. Ainda assim, ler e aprender será sempre uma vantagem. Ao aprender o campo do jogo passo a passo, você já pode começar sua carreira neste campo em breve, alcançar o sucesso e ganhar bom dinheiro trabalhando em casa.

3. Copywriter (redator)

Não sabe o que fazer remotamente, procurando as melhores opções de trabalho remoto em casa via Internet para iniciantes, preste atenção a uma das profissões mais populares. O principal dever de um escritor é escrever notícias, assim como textos informativos e publicitários para vários blogs, websites, redes sociais, criar slogans publicitários (naming). Os serviços deste especialista são utilizados por estúdios de promoção SEO, proprietários de empresas, revistas online e qualquer outra pessoa que precise de um material de texto de alta qualidade.

Se você tem um bom domínio do idioma, sabe escrever corretamente e tem um vocabulário enorme, então esta profissão é para você. Atualmente quase todos os websites precisam de conteúdo especializado interessante e útil, para que você possa encontrar facilmente um assunto próximo a seu hobby ou especialização direta. Você pode escrever posts para redes sociais, descrever produtos para lojas online, fazer resenhas de notícias, etc.

4. Recrutador

Se você é comunicativo, capaz de identificar rapidamente o retrato psicológico da pessoa e encontrar nela possibilidades latentes, então você pode se esforçar em um papel de gerente de RH. Hoje, as agências de recrutamento estão se movendo cada vez mais online, de modo que você pode encontrar candidatos adequados para vagas em aberto sem sair das paredes de sua casa. As tarefas do recrutador incluem não apenas a busca de candidatos, mas também sua entrevista inicial, que também é realizada via Zoom, Skype, WhatsApp e outros programas.

5. Testador de software

Se você está procurando trabalho remoto via Internet para iniciantes, preste atenção a esta profissão. O testador de software simula todos os tipos de situações em que uma aplicação ou site começa a funcionar incorretamente, e então ele documenta todas as falhas e envia os programadores para revisão. Ele realmente procura por bugs (erros) nas partes funcionais e visuais do software com a ajuda de diferentes técnicas, desenvolve casos de teste e é responsável pela qualidade do produto.

Muitas fontes na web escrevem que esta é a maneira mais fácil de entrar no campo de TI, mas não é bem verdade. O futuro testador, além do conhecimento especializado e da capacidade de trabalhar com várias ferramentas, também exige certas qualidades pessoais: assiduidade, atenção, pensamento crítico e a capacidade de provar seu ponto de vista. Para se tornar um bom especialista neste campo, você precisa aprender constantemente e ter pelo menos 3-4 anos de experiência. Entretanto, se você acha que procurar erros em código é sua vocação, não perca tempo e inscreva-se em cursos de treinamento agora mesmo.