Produção de soja se destaca na safra 2020/21

Com uma estimativa de 136 milhões de toneladas, a produção de soja registrou um novo recorde agora em setembro. O aumento sobre a produção da safra passada foi de 8,9%. O resultado foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no 12º Levantamento da Safra de Grãos 2020/2.

E os benefícios vão além. O excesso de produção promoveu um equilíbrio nos números totais da safra. É que a produção de grãos tinha registrado uma redução de 1,8% em relação à safra passada, projetada para 252,3 milhões de toneladas. A queda representa 4,7 milhões de toneladas em relação ao resultado publicado no levantamento de agosto.

Embora existam diversos fatores que justifiquem esses números, é preciso estar atento aos cuidados necessários para o cultivo saudável de cada plantação. É importante ter a certeza de que todos os elementos utilizados no campo estejam contribuindo de acordo com as expectativas. Investimentos em automação podem significar garantia de manutenção da alta na produção. Tratores, pulverizador manual e colheitadeiras estão entre os equipamentos mais indicados para automatizar o processo produtivo. A mão de obra qualificada deve vir a reboque para otimizar os benefícios com o uso de maquinários.

Mas é preciso cautela. O aumento da produção deve ser diretamente proporcional à atenção que o empreendedor rural precisa ter com agentes externos que podem comprometer os resultados. Fungos e outros tipos de praga precisam ser enfrentados com a mesma energia empreendida na busca pelo sucesso na colheita. Fungicidas são ótimas opções para o controle de doenças nas plantações. Portanto, as pesquisas por maquinários precisam incluir um pulverizador agrícola à venda que esteja em boa qualidade.

O chamado vazio sanitário é outro costume relevante a ser observado durante plantação. Essa prática de proibir o cultivo do grão entre 1º de julho e 15 de setembro é essencial para evitar que o agente causador da ferrugem asiática na soja se prolifere durante o final da entressafra. O fungo está entre os principais inimigos da cultura da soja.No Distrito Federal, o vazio sanitário foi estendido até 30 de setembro. Esse intervalo sem permitir que haja plantas vivas de soja nas áreas de produção é o manejo mais eficaz para o controle do Phakopsora pachyrhizi. A prática é adotada por 13 estados e pelo Distrito Federal para evitar perdas na produção.