‘Prévia do PIB’, IBC-Br avança 0,4% em fevereiro

Considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,4% em fevereiro, na comparação com janeiro e na série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), de 0,30%. As estimativas do mercado oscilavam de queda de 0,60% a aumento de 0,90%.

Nesta edição, o BC passou a divulgar as aberturas setoriais do indicador. O IBC-Br da agropecuária avançou 5,6% em fevereiro, mês em que o comércio da safra de soja começa a ganhar tração, após uma alta de 3,2% em janeiro. O IBC-Br ex-agropecuária, que retira os efeitos do setor, caiu 0,2%, após uma alta de 1,3% em janeiro.

Já o indicador da indústria caiu 0,8%, após alta de 0,9% no mês anterior. O de serviços avançou 0,2%, depois de ter crescido 1,1% em janeiro. E o IBC-Br de impostos – equivalente, em linhas gerais, à rubrica de “impostos líquidos sobre produtos” do Produto Interno Bruto (PIB) – diminuiu 0,6% em fevereiro, após uma alta de 1,7% em janeiro.

Estadão conteúdo