Presidente do INSS diz que há farta documentação contra antecipação de benefícios no PicPay

ADRIANA FERNANDES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Num dos primeiros atos no comando do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Junior, suspendeu de forma cautelar a oferta do serviço de antecipação de parcela dos benefícios de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários pelo banco PicPay dentro do programa INSS Vale+.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (7), há “farta documentação”, em especial denúncias de segurados, de que as regras do programa não foram obedecidas pelo PicPay.

O serviço de antecipação de até R$ 150 do benefício, dentro do programa INSS Vale +, foi lançado em novembro de 2024. Waller Junior diz que o serviço pode ocasionar prejuízos irreparáveis aos beneficiários do INSS.

O PicPay será notificado para apresentar documentos que comprovem o cumprimento das condicionantes. Não houve defesa prévia antes da suspensão, motivo de queixa da empresa.

A denúncia contra o PicPay foi feita na reunião do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social), em 28 de abril, após a operação Sem Desconto, desencadeada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União), cinco dias antes, que desmontou esquema de descontos ilegais em benefícios e culminou na demissão do então presidente do instituto, Alessandro Stefanutto.

Procurado, o PicPay afirma que o produto de antecipação do benefício do INSS está integralmente aderente à regulamentação vigente e não faz qualquer cobrança indevida.

“O fluxo de contratação dá prioridade à modalidade gratuita via cartão, que tem, inclusive, liberação imediata do cartão virtual”, diz a nota encaminhada pela empresa à reportagem.

Segundo o PicPay, só há cobrança única quando o beneficiário opta, por livre intenção, por receber o valor direto na conta -para, por exemplo, usar via Pix.

Sem apontar nomes, o PicPay diz que a suspensão temporária do nosso produto foi motivada por denúncia fantasiosa. “É fruto do incômodo com uma oferta que combate o superendividamento, promove maior concorrência no setor e é uma opção melhor do que empréstimos e operações de crédito, cheque especial ou rotativo do cartão de crédito”.

Quem levou o caso ao conselho foi Ivo Mósca, diretor-executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que representa o setor financeiro no conselho, como mostrou a Folha de S.Paulo.

A companhia ressalta ainda que a solução não configura operação de crédito, mas sim o adiantamento de um valor ao qual o beneficiário já tem direito, isto é, um direito creditório.