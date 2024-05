BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúne com o diretor-executivo do FMI (Fundo Monetário Internacional), Afonso Sant’Anna Bevilaqua, para tratar de assuntos institucionais.

O encontro acontece às 12h30 desta terça-feira (14), em São Paulo.

Nesta manhã, Campos Neto também realizou despachos internos na capital paulista.