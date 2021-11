Presidente da Caixa prevê forte queda na rentabilidade do banco

O presidente da Caixa disse também que a contratação de crédito imobiliário não deve perder força mesmo em um cenário de alta de juros

Lucas Bombana

São Paulo, SP

Nos resultados do terceiro trimestre de 2021 divulgados nesta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal reportou que conseguiu atingir uma rentabilidade média em relação ao seu patrimônio (ROE) de 19,2%, em linha com o nível observado entre os pares privados.

Presidente do banco estatal, Pedro Guimarães prevê que esse indicador –que mede o quão rentável é a operação da instituição financeira– deve ter uma queda bastante significativa nos próximos balanços trimestrais.

“Esperamos algo próximo a 12%, claramente, então a Caixa vai acabar se ajustando. As nossas taxas são sempre rentáveis, agora, se emprestar para a pessoa mais carente e para a microempresa não for tão rentável, é a vida como ela é. Nós vamos fazer”, afirmou Guimarães, durante coletiva nesta quinta para comentar os resultados do banco.

O presidente da Caixa disse também que a contratação de crédito imobiliário não deve perder força mesmo em um cenário de alta de juros. “Estamos mês após mês com resultado recorde [no mercado imobiliário]”, afirmou Guimarães.

A carteira imobiliária é a mais representativa na composição da carteira de crédito total do banco, com 64,3% de participação e saldo de R$ 542 bilhões, evolução de 8,7% em bases anuais, e de 2,4% na margem.

O presidente do banco estatal destacou a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos imobiliários alcançada em meados de setembro por meio do aplicativo Habitação Caixa.

Guimarães disse ainda que a subsidiária Caixa Participações, holding responsável por gerir a participação do banco, deve ter suas operações encerradas em dezembro de 2021.

Segundo ele, o banco realizou nos últimos anos o desinvestimento de empresas que tiveram problemas de governança e foram alvo de questionamentos do TCU (Tribunal de Contas da União), com destaque para o desinvestimento total do Banco Pan no segundo trimestre, que gerou um resultado bruto de R$ 5 bilhões com a conclusão da operação.

“Vamos fechar uma estatal”, afirmou Guimarães, acrescentando que, em sua avaliação, a Caixa Par é uma empresa que nunca sequer deveria ter sido criada.

A Caixa registrou lucro de R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 69,7% na comparação com igual período do ano passado, mas queda de 48,8% ante o trimestre imediatamente anterior. “O que a gente espera é continuar com um resultado forte no quarto trimestre.”