Preço da gasolina cai mais 1,4% e já fica abaixo de R$ 5, diz ANP

A queda teve forte impacto também de reduções nos preços praticados pela Petrobras

Nicola Pamplona

Rio de Janeiro, RJ

O preço médio da gasolina caiu mais 1,4% nos postos brasileiros, rompendo a barreira dos R$ 5 pela primeira vez desde julho de 2020, em valores corrigidos pelo IPCA. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o combustível saiu, em média, a R$ 4,97 por litro esta semana.

É um valor 32,7%, ou R$ 2,42, inferior ao pico de R$ 7,39 por litro verificado no fim de junho, antes dos cortes de impostos estaduais e federais aprovados pelo Congresso. A queda teve forte impacto também de reduções nos preços praticados pela Petrobras.

Foi a 12ª semana consecutiva de queda. A ANP detectou a gasolina mais barata do Brasil em Anápolis (GO), a R$ 4,17 por litro. A mais cara foi encontrada em São Paulo, a R$ 6,99 por litro. Segundo a agência 12 estados e o Distrito Federal têm hoje preço médio da gasolina abaixo de R$ 5.

Menos impactado pelos cortes de impostos, o preço do diesel caiu 0,6% esta semana, para R$ 6,84 por litro. Desde a semana em que a lei foi aprovada no Congresso, a queda acumulada é de 9,6%, ou R$ 0,73 por litro.

O preço do etanol caiu 2,8% esta semana, para R$ 3,43 por litro. O produto também foi beneficiado por cortes de impostos federais e estaduais e já pode ser encontrado abaixo de R$ 3 em quatro estados: Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais

O cenário preocupa produtores de cana-de-açúcar da região Nordeste, que veem prejuízos com a pressão das usinas para comprar matéria-prima mais barata. Na segunda (12), o setor definiu uma pauta de reivindicações junto ao Ministério da Agricultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O etanol caiu tanto de preço nas bombas do país, impactando as destilarias, causando, com isso, a redução significativa do valor pago pela cana do produtor rural”, disse a Unida (União Nordestina dos Plantadores de Cana), em nota.

Segundo a AFCP (Associação dos Fornecedores de Cana do Estado de Pernambuco), o preço pago pela tonelada de cana no estado caiu para R$ 166, abaixo do custo de produção, R$ 181. “O canavieiro, mais de 90% de economia familiar, está pagando para plantar.”

O preço do gás de cozinha ficou em R$ 113,25 por botijão de 13 quilos, segundo a ANP. É uma alta de 1,2% em relação à semana anterior, apesar de corte de 4,7% no valor de venda do produto nas refinarias da Petrobras esta semana.

A queda dos preços dos combustíveis é um dos trunfos da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve a imagem desgastada pela escalada inflacionária do primeiro semestre. Para gerar fatos positivos, a Petrobras passou a anunciar cortes quase todas as semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro tem aparecido em postos de gasolina e promete que o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. Na semana passada, o país estava na 34ª colocação das gasolinas mais baratas, segundo o site Global Petrol Prices. É um avanço de 15 posições em relação ao verificado um mês antes.