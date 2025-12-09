PPSA: 6º leilão vai comercializar 106,5 milhões de barris de petróleo da União

A PPSA (Pré-Sal Petróleo) vai comercializar 106,5 milhões de barris de petróleo da União dos Campos de Mero, Itapu, Atapu, Sépia, Búzios e Bacalhau no 6º leilão de petróleo da União. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, pelo superintendente de Comercialização de Petróleo da PPSA, Guilherme França.

O certame está marcado para 29 de julho de 2026, na B3, em São Paulo.

“Estamos trabalhando para montar um leilão mais adequado possível para o mercado, sem surpresas ou jabuticabas. Nossa obsessão é monetizar, da melhor maneira possível, o óleo da União”, disse, durante fórum técnico realizado no Rio de Janeiro

A PPSA é uma empresa pública que atua como a agente da União para gerenciar os contratos de partilha de produção de petróleo e gás natural do pré-sal. No 6º leilão de petróleo da União, os lotes vão trazer volumes de seis campos do pré-sal.

Serão ofertados 64 milhões de barris de petróleo de Mero, 21,5 milhões de barris de Búzios, 13 milhões de Bacalhau , 4 milhões de Itapu, 2 milhões de Sepia e outros 2 milhões de Atapu. “Considerando 106,5 milhões de barris, isso dá na faixa dos 290 mil barris por dia. Esses volumes a serem comercializados no leilão de 2026 correspondem às nomeações a serem feitas de janeiro de 2027 a dezembro de 2027, ou seja, dos carregamentos de março de 2027 a fevereiro de 2028”, detalhou.

A exceção, de acordo com a PPSA, será Bacalhau, que considera nomeações desde agosto de 2026.

Estadão Conteúdo.