Plano Estratégico da Petrobras viabiliza 315 mil empregos diretos e indiretos, diz presidente

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta sexta-feira, 22, que os negócios previstos no Plano Estratégico 2025-2029 da estatal vão gerar 315 mil empregos diretos e indiretos. “Entregamos projetos atrativos, rentáveis, sustentáveis e de apoio à comunidade. O plano é extremamente factível, realista e relativamente fácil e entregar”, disse Magda.

Sobre o retorno em impostos das atividades da Petrobras em cinco anos, Magda disse que os US$ 111 bilhões a serem investidos vão gerar impostos de US$ 254 bilhões.

Para além disso, na frente cultura, Magda disse que a Petrobras vai se transformar, “em breve”, na maior patrocinadora o futebol feminino do País.

“E vamos investir R$ 250 milhões para projetos culturais até final de 2025”, detalhou a executiva.

Transição energética

A presidente da Petrobras destacou também que 15% do capex previsto para o quinquênio no plano estratégico 2025-2029 está ficado em transição energética. No plano anterior, divulgado em 2023, esse porcentual era de 11% do capex total planejado.

Os valores incluem tanto geração e energia limpa quanto investimentos em descarbonização de processos.

“Isso significa um aumento e 42% nesse tema em relação ao plano anterior. É o nosso compromisso com a jornada rumo ao futuro de baixo carbono”, disse Magda.

Ela se referia o salto dos “investimentos verdes” previstos pela Petrobras de US$ 11,5 bilhões para US$ 16,2 bilhões nos cinco anos à frente.

Do montante atualizado, US$ 11 bilhões vai ser investido em negócios renováveis, como biocombustíveis, eólica onshore, solar fotovoltaica, hidrogênio e captura e estocagem de carbono (CCUS)

“É possível conciliar produção e óleo e gás com transição energética justa. Dizemos que sim, nossa produção de petróleo tem metade da pegada da média mundial, temos combustíveis cada vez mais limpos, cada vez emitindo menos, cada vez mais verde”, disse Magda.

A presidente da Petrobras, no entanto, garantiu que o foco da companhia seguirá sendo a exploração produção e petróleo e gás e que quaisquer negócios paralelos serão aprovados “de forma responsável e zelando pela rentabilidade”.

Estadão conteúdo