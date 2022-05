Planet Smart City lança aumento de capital de 60 milhões de euros para expandir projetos no mercado imobiliário

Proptech pioneira em cidades e condomínios inteligentes vai investir na expansão de projetos no Brasil e em outras regiões do mundo

A proptech ítalo-britânica Planet Smart City, líder global na construção de cidades e condomínios inteligentes, anunciou um aumento de capital de 60 milhões de euros para financiar a construção de projetos no Brasil e em outras regiões do mundo.

Desde a sua criação, em 2015, a construtora especializada em projetos de grande escala já arrecadou mais 160 milhões de euros de 390 investidores institucionais e privados. A Planet é responsável pela construção da primeira cidade inteligente brasileira erguida do zero no Brasil, a Smart City Laguna, que fica no distrito de Croatá, em São Gonçalo do Amarante (CE).

O objetivo do aumento de capital é financiar o plano de desenvolvimento de 2022 a 2025, incluindo a construção de 10 cidades inteligentes no âmbito nacional. A expectativa é de que, até 2025, a companhia tenha 54 novos empreendimentos em seu portfólio global, incluindo smart cities, parcerias para a construção de condomínios verticais e consultoria para empreendimentos já existentes. A receita da proptech em 2021 ficou em US$ 110 milhões, o que representou um crescimento de 100% comparado ao ano anterior. Neste ano, a expectativa é superar a marca de US$ 150 milhões.

Além do projeto de Laguna que está em fase de finalização, a Planet segue expandindo para Natal (RN), Aquiraz (Ceará) e São Paulo. Uma das vantagens disponíveis entre os moradores é o compartilhamento de serviços e produtos, onde as pessoas conseguem dividir bicicletas e carros por meio do próprio aplicativo da cidade, barateando a vida na cidade, reduzindo o desperdício e otimizando o tempo.

“As cidades e condomínios inteligentes que estão sendo construídos são um grande divisor de águas para o futuro do mercado imobiliário ao direcionarmos os nossos esforços para o desenvolvimento da comunidade através de soluções inteligentes que entregam serviços públicos de qualidade”, finaliza Susanna Marchionni, cofundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil.

A proposta única da Planet se tornou realidade no Brasil, onde estão sendo construídos projetos horizontais – Smart City Laguna (CE), Smart City Natal (RN), Smart City Aquiraz (CE) – e verticais na cidade de São Paulo, com mais de 2.500 apartamentos com o parceiro local InLoop com a marca Viva!Smart.