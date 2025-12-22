Menu
PIB do Reino Unido cresce 0,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet e confirma leitura preliminar.

Redação Jornal de Brasília

22/12/2025 8h34

Foto: AFP

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 22, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet e confirma leitura preliminar.

Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 1,3% entre julho e setembro, também de acordo com as expectativas da FactSet e estimativa preliminar.

Estadão Conteúdo.

