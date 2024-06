PF vai investigar suspeita de fraude no leilão do arroz

A Polícia Federal (PF) vai investigar se houve fraude no leilão aberto pelo governo federal para a compra de arroz. O edital foi anulado por suspeita de irregularidades e passará por uma revisão.

Duas corretoras ligadas a um ex-assessor do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, intermediaram a venda. As empresas vencedoras não têm expertise no setor – uma mercearia de bairro, uma fabricante de sorvetes e uma locadora de carros.

O secretário foi demitido. Foi ele quem ajudou a aproximar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do agronegócio na campanha de 2022.

A compra direta de arroz pelo governo foi anunciada como uma estratégia para evitar alta nos preços após as enchentes no Rio Grande do Sul.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, confirmou que o edital foi anulado por suspeitas sobre a capacidade técnica e financeira das empresas. Não há nova data para o certame.

Estadão Conteúdo.