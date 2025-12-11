Petróleo fecha em queda após declarações de Zelensky sobre Rússia

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (11), após comentários do presidente da Ucrânia sobre as negociações com a Rússia, e pela perspectiva de um excesso de oferta no mercado.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, fechou em baixa de 1,49%, aos US$ 61,28, enquanto seu equivalente americano, o barril de tipo WTI com vencimento em janeiro, caiu 1,47%, para US$ 57,60.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse hoje que teve uma “conversa construtiva” com funcionários do alto escalão americano sobre as garantias de segurança que Kiev solicita aos aliados ocidentais diante de Moscou. Também ressaltou que qualquer compromisso com a Rússia sobre o controle de territórios no leste do país deverá ser “justo” e validado em referendo na Ucrânia.

“O mercado fica em suspenso a cada notícia sobre a guerra da Rússia na Ucrânia”, comentou o analista Robert Yawger, da Mizuho USA. “Uma solução diplomática vai permitir levantar as sanções contra a Rússia, terceiro maior produtor do planeta.”

A Agência Internacional de Energia destacou em seu relatório mensal, divulgado hoje, que a oferta total de petróleo diminuiu em novembro, especialmente devido à redução das exportações russas em 420 mil barris diários, sob a pressão das sanções americanas. O retorno desses barris reforçaria uma perspectiva de excesso de oferta percebida no mercado.

