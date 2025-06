Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina nas refinarias

NICOLA PAMPLONA

FOLHAPRESS

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) corte de 5,6%, ou R$ 0,17 por litro, no preço da gasolina vendida por suas refinarias. O novo valor, de R$ 2,85 por litro, passa a vigorar nesta terça (3).

Foi o primeiro corte no preço do combustível desde julho de 2024. Considerando que a mistura vendida nos postos tem 27% de etanol, a estatal espera um repasse ao consumidor final de R$ 0,12 por litro.

“Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 por litro, uma redução de 7,3%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60 por litro ou 17,5%”, afirmou a estatal.

O reajuste era esperado pelo mercado, diante da queda das cotações internacionais do petróleo, principalmente após o início da guerra tarifária do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

A estatal, porém, aguardava a estabilização dos preços às vésperas dop verão no Hemisfério Norte, quando o mercado de gasolina se aquece, pressionando as cotações internacionais.

Em 2024, a empresa já promoveu quatro reajustes no preço do diesel, um aumento no início do ano e depois três cortes.