Petrobras, BNDES e Finep lançam fundo para investir em descarbonização

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Petrobras, o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) lançaram nesta quarta-feira (4) edital para buscar gestor para um fundo de investimentos em transição energética e descarbonização.



O projeto, que terá até R$ 500 milhões, tem como objetivo investir em participações minoritárias em startups e micro, pequenas e médias empresas de tecnologia que desenvolvam soluções inovadoras nas áreas de energias renováveis e de baixo carbono no país.



Dentre as áreas alvo dos investimentos, estão energias renováveis, armazenamento de energia e eletromobilidade, combustíveis sustentáveis, captura de carbono e descarbonização de operações. As startups alvo devem possuir ao menos soluções validadas e início de receitas recorrentes.



A Petroprevê investir até R$ 250 milhões, limitado a 49% do valor arrecadado pelo fundo.

O BNDES quer investir até R$ 125 milhões, limitado a 25% do fundo. A Finep entra com R$ 60 milhões em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.



As três entidades esperam atrair aportes de outros investidores para alcançar o valor total de R$ 500 milhões. “O gestor do fundo selecionado por meio do edital terá independência para as decisões de investimentos, além de autoridade para agir em nome do fundo”, disseram, em nota.



O prazo total do fundo será de 12 anos e a expectativa é que o processo de seleção do gestor seja concluído em outubro. As operações devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2026.