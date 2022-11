Perspectiva é de PIB mais baixo em 2023 e depende do governo, diz Campos Neto

Campos Neto afirmou também que há sinais de que a taxa de desemprego começa a estabilizar no País, após uma queda forte nos últimos meses

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 11, que as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023 são baixas, mas que a sua concretização vai depender da política econômica a ser adotada pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vai depender muito das expectativas, vai depender muito do que o governo vai apresentar”, disse Campos Neto, em evento organizado pela CFA Society Brazil, em São Paulo.

Ele acrescentou que há uma melhora da inflação ao consumidor no País no curto prazo, embora a queda dos preços administrados – puxada pelas desonerações conduzidas pelo governo – não deva se repetir. Segundo Campos Neto, a continuidade da dinâmica positiva de inflação vai depender do plano fiscal.

O presidente do BC disse ainda que, recentemente, o Brasil está com uma inflação “bastante baixa” comparada com o restante do mundo. Ele acrescentou que poucos países têm inflação próxima das bandas da meta como o Brasil.

Campos Neto afirmou também que há sinais de que a taxa de desemprego começa a estabilizar no País, após uma queda forte nos últimos meses.

Estadão conteúdo