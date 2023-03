Padilha diz confiar em Lula na escolha do presidente do BC

Segundo o ministro, o nome que vai comandar o Banco Central deve ser decidido já nos próximos dias por Lula e Haddad

Na manhã desta segunda-feira (27), foi realizada uma reunião entre Alexandre Padilha, ministro da Articulação Política, o presidente Lula e Rui Costa, ministro da Casa Civil. Segundo ele, está sendo feita uma força-tarefa para que o calendário proposto seja cumprido e, até o momento, tudo que precisava ser aprovado, foi.

Ao ser questionado sobre a escolha da presidência do Banco Central, Padilha disse que precisa esperar os nomes escolhidos por Lula, que está doente, e o ministro Fernando Haddad. “As escolhas para o BC são sérias, e se tem alguém que sabe escolher bem o presidente do BC é o presidente Lula. Com ele e o ministro Haddad, só pode vir coisa boa. A definição deve vir nos próximos dias”, completou.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de hoje a exoneração de Bruno Serra Fernandes do cargo de diretor de política monetária do BC. Seu substituto ainda não foi nomeado, mas Lula escolheu, na última semana, os indicados para as duas vagas abertas na diretoria da autoridade monetária: o executivo do mercado financeiro, Rodolfo Froés, e um funcionário de carreira do BC, Rodrigo Monteiro.