OpenAI trabalha em plataforma de publicidade no ChatGPT, mostra versão de teste de app

PEDRO S. TEIXEIRA

FOLHAPRESS

A OpenAI já trabalha em uma ferramenta de propaganda para o ChatGPT, mostra um vazamento do último sábado (28). Mecanismo é o primeiro passo para a venda de anúncios publicitários.

Trechos do código da versão de testes do aplicativo do chatbot para Android incluem referências a “ads”, uma sigla para publicidade em inglês (advertising). O script é a estrutura básica para implementar direcionamento de anúncios. O foco parece ser o mecanismo de busca, em um modelo de negócios similar ao do Google.

Os indícios foram encontrados por Tibor Blaho, o engenheiro-chefe de um programa feito para otimizar o uso do ChatGPT e do concorrente Claude. “Na versão beta mais recente do app do ChatGPT para Android, ao comparar com a versão anterior, vi novas linhas como ‘recurso de anúncios’, ‘conteúdo do bazar’, ‘anúncio de pesquisa’ e ‘carrossel de anúncios para busca’ que não estavam lá antes”, escreveu Blaho no X (ex-Twitter).

A startup de inteligência artificial, hoje a mais valiosa do mundo (valor de mercado estimado em US$ 500 bilhões), busca novas fontes de receita para suprir seu alto investimento na contratação de serviços de nuvem.

O banco britânico HSBC estima que a OpenAI, mesmo se multiplicar sua base de assinantes do serviço premium e tiver sucesso na venda de anúncios, precisará de US$ 207 bilhões em 2030 para bancar seus atuais contratos com provedores de computação avançada. É esse o serviço que permite o desenvolvimento e funcionamento das IAs contemporâneas.

Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a startup respondeu.

Desde o lançamento da rede social baseada em vídeos de IA Sora em setembro, a OpenAI fez uma série de anúncios de produtos: o navegador Atlas, os bate-papos em grupo no ChatGPT e, agora, a possível ferramenta de propaganda.

A criadora do ChatGPT tem um braço dedicado a desenvolver produtos lucrativos desde 2022, quando o executivo Nick Turley foi contratado do serviço de armazenamento na nuvem Dropbox. Além dos produtos citados, foi esse o departamento responsável por deixar o ChatGPT mais popular e bajulador, mostra reportagem do New York Times.

Desde então, equipe de Turley recebeu reforços de ex-funcionários da Meta, a dona de Instagram, Facebook e WhatsApp, e um império da publicidade digital. Hoje, 30% da equipe de 3.000 pessoas da OpenAI veio do conglomerado de redes sociais, mostra levantamento do site especializado The Information -são 630 egressos da Meta.

Ainda de acordo com o The Information, a empresa discute se pode usar o mecanismo de personalização do ChatGPT para direcionar as propagandas. É essa a ferramenta que faz o chatbot lembrar conversas anteriores e ajustar seu tom a depender do interlocutor.

A ativação de recursos de privacidade no ChatGPT, hoje, já compromete o funcionamento desse mecanismo de memória.

Enquanto os funcionários discutem como acrescentar publicidade nas plataformas de IA, o CEO da OpenAI, Sam Altman, já vem ajustando seu discurso sobre propaganda nos últimos meses.

No início do ano, ele dizia que anúncios seriam um “último recurso” -“algo singularmente pertubador”.

No mês passado, Altman afirmou, em entrevista a um podcast especializado, que os considera “um pouco desagradáveis”, mas que não são descartáveis.