Open banking vai incluir previdência, câmbio e investimentos até março de 2022

A etapa prevê a integração de serviços não bancários ao sistema, como previdência, câmbio e investimentos, até março de 2022

LARISSA GARCIA

BRASÍLIA, DF

O Banco Central divulgou, nesta sexta-feira (10), o cronograma de implementação escalonada da quarta fase do open banking, que começa a valer na próxima semana. A etapa prevê a integração de serviços não bancários ao sistema, como previdência, câmbio e investimentos, até março de 2022.



A inclusão desses produtos dá início ao formato ampliado do open banking, conhecido como open finance. A quarta fase começa na próxima quarta-feira (15), quando os bancos terão que iniciar processo de certificação funcional das APIs -conjuntos de protocolos que permitem que um sistema se conecte a outro para consumir dados de maneira padronizada- dos serviços que serão compartilhados.



Depois de obtidos os certificados, os bancos deverão registrar as informações nas APIs. Para serviços de seguros, previdência complementar e capitalização, o prazo é até 4 de março do próximo ano. Os serviços de credenciamento em arranjos de pagamentos (maquininhas de cartão) terão até 11 de março para fazer o registro. Já as operações de câmbio devem estar integradas até 18 de março.



Informações sobre produtos de investimentos deverão ser compartilhadas até 25 de março de 2022. O open banking é um conjunto de regras e padrões estabelecidos pelo BC para o compartilhamento de dados, sob expressa autorização do cliente, entre instituições financeiras.



O modelo dá ao consumidor a possibilidade de autorizar ou não que bancos e fintechs consultem seu histórico bancário e outras informações, que antes eram privadas e de difícil acesso inclusive para o próprio usuário. Na quarta fase, o BC determina que informações de serviços financeiros não bancários também sejam disponibilizadas.



Dessa forma, ele não precisa construir um novo relacionamento na hora de migrar de instituição, pode apenas levar seus dados. Além disso, o sistema permite que sejam oferecidos produtos e serviços mais vantajosos por bancos com o qual não se tem vínculo.



“Com a fase 4, o open banking inicia o compartilhamento de um conjunto de informação além de produtos e serviços bancários tradicionais, o que marca o início de sua migração para open finance”, afirmou o BC em nota.





CRONOGRAMA DA QUARTA FASE DO OPEN BANKING

15 de dezembro de 2021 – Início das certificações das instituições participantes

Até 4 de março de 2022 – Integração de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

Até 11 de março de 2022 – Integração de serviços de credenciamento em arranjos de pagamento (maquininhas de cartão)

Até 18 de março de 2022 – Integração de operações de câmbio

Até 25 de março de 2022 – Integração de produtos de investimento