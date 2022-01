Ômicron deve atrapalhar confiança do empresário nos próximos meses, diz FecomercioSP

O índice de confiança dos empresários do comércio para janeiro registrou a oitava alta consecutiva, com avanço de quase 22%

Joana Cunha

Os empresários do comércio da capital paulista abriram 2022 com otimismo para expandir seus negócios e contratar funcionários, mas o avanço da ômicron pode atrapalhar as expectativas nos próximos meses, avalia a FecomercioSP. Os números de janeiro ainda foram positivos, porém, o horizonte traz incertezas diante da desaceleração do consumo e da baixa perspectiva de crescimento da atividade econômica neste ano.

O índice de confiança dos empresários do comércio para janeiro -que considera a percepção em relação ao segmento, à sua empresa e à economia do país- registrou a oitava alta consecutiva, com avanço de quase 22% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da entidade. Em relação a dezembro, o crescimento foi de 2,1%.

O otimismo para expandir os negócios também subiu 2,3% na comparação mensal, mesmo percentual de avanço do indicador que mede as expectativas para a contratação de trabalhadores.

Segundo a FecomercioSP, os estoques das lojas apresentam sinais de normalização, mesmo diante dos efeitos da falta de insumos no varejo. Na comparação com janeiro de 2021, o índice cresceu 17%.