Oito dos 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de maio

Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve deflação apenas em Artigos de Residência, queda de 0,44%, uma contribuição negativa de -0,02 ponto porcentual para o IPCA-15 no mês.

Os grupos com aumentos foram Alimentação e Bebidas (0,26%, impacto de 0,05 ponto porcentual), Habitação (0,25%, impacto de 0,04 p.p.), Educação (0,11%, impacto de 0,01 p.p.), Saúde e Cuidados Pessoais (1,07%, impacto de 0,14 p.p.), Vestuário (0,66%, impacto de 0,03 ponto porcentual), Transportes (0,77%, impacto de 0,16 p.p.) Despesas Pessoais (0,18%, impacto de 0,02 p.p.) e Comunicação (0,18%, impacto de 0,01 p.p.).

O resultado geral do IPCA-15 em maio foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A taxa mais branda ocorreu no Rio de Janeiro (0,15%), enquanto a mais acentuada foi registrada em Salvador (0,87%).

Estadão Conteúdo