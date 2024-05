Novidade no mercado da comunicação

A Agência MiThi, que já é uma referência no atendimento ao público triple A no Brasil, se consolida como uma potência em comunicação full service. Com uma proposta de oferecer um serviço completo e personalizado, a MiThi se destaca por sua abordagem inovadora e estratégica no mercado de marketing, publicidade e propaganda.

Thiago Miranda, CEO da MiThi e também do Portal Leo Dias, lidera hoje uma equipe composta por mais de 150 colaboradores. “Nosso objetivo sempre foi proporcionar uma comunicação integrada e eficaz para nossos clientes. A experiência acumulada ao longo dos anos nos permite entender e atender às necessidades específicas de cada marca”, afirma Thiago Miranda.

A agência já trabalha com marcas premium como Iguatemi, Rimowa, Chandon, Gucci, Adriana Degreas, Balenciaga, Fendi, Prada, Ambev, Grupo Trigo, Bodytech, Pedro Piquet, Viva Pantanal, XP, e Fórmula 1, demonstrando sua capacidade e expertise em lidar com grandes nomes do mercado.

Para fortalecer ainda mais a área de relações públicas, a MiThi anunciou a chegada do jovem empresário Bruno De Luca. Com sua experiência e um valioso mailing, Bruno traz um novo fôlego à Agência. “Estou extremamente empolgado com essa nova fase da minha carreira, unindo forças com Thiago Miranda. Juntos, traremos uma abordagem inovadora e uma nova dinâmica para o mercado de marketing e relações públicas em Brasília, combinando minha experiência em eventos e entretenimento com a expertise de Thiago no setor. Estamos prontos para criar projetos impactantes e transformar ideias em realidade”, declara Bruno De Luca.

A amizade entre Thiago e Bruno, que remonta a muitos anos e diversas experiências compartilhadas, é uma base sólida para essa nova fase da agência. “Bruno e eu sempre compartilhamos a mesma visão sobre a importância das relações pessoais no mundo dos negócios. Estou certo de que sua entrada será um grande diferencial para a MiThi”, comenta Thiago.

Com essa nova parceria, as perspectivas para a MiThi são extremamente positivas. A agência espera continuar a crescer e se destacar no mercado, oferecendo soluções cada vez mais inovadoras e eficazes para seus clientes. “Estamos prontos para levar nossos serviços a um novo patamar, sempre com o foco na autenticidade e na inovação”, conclui Bruno.

Boas Perspectivas

Com a chegada de Bruno De Luca e a liderança experiente de Thiago Miranda, a MiThi está bem posicionada para continuar sua trajetória de sucesso, conquistando novos clientes e se destacando ainda mais no mercado de comunicação.